На Городищенском озере замечены редкие для Псковской области лебеди

Фото ПАИ

Лебеди-кликуны были обнаружены на Городищенском озере в Печорском районе. Об этом сообщила пресс-служба Изборского музея-заповедника.

Фото ПАИ

Этой зимой на Городищенском озере поселилось огромное количество птиц. Среди представителей хорошо известного всем вида лебедь-шипун появился очень редкий для Псковской области лебедь-кликун. Главные его отличия - это яркий жёлтый клюв и более прямая шея.

«Образ белоснежного кликуна прослеживается во многих сказках. В некоторых птица стоит на службе у негативных персонажей, в других же — олицетворяет силы добра», - рассказали сотрудники музея-заповедника.

Недавно в Старый Изборск приезжала псковский фотограф Екатерина Кочкина и привезла для своих подписчиков прекрасные фото лебедей. Смотря на одно из них у нашей редакции появился вопрос. Сколько же лебедей попало в кадр? Пишите свои предположения в комментарии.