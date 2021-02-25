Псковичи обсуждают опасность снятия ограничений по коронавирусу

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После вчерашней статистики по заболевшем коронавирусом в Псковской области и высказывания губернатора о том, что нужно себя беречь и расслабляться ещё очень рано, псковичи начали обсуждать опасность вируса и снятие ограничений.

Мнения, как ожидалось, разделились. Некоторые псковичи, столкнувшиеся с болезнью сами, или видя как болеют родственники отметили, что болезнь на самом деле очень страшна и меры соблюдать необходимо.

- Я очень рада за людей, которых не коснулась эта болячка. К сожалению, меня коснулось. Точнее моих близких. И не хочу никого обидеть, но перестаньте говорить, что это бред. Перестаньте делать вид, что COVID-19 не страшен... Видимо для вас, кто им не болел так есть, но есть и другие люди. Лучше уж мы подождем ещё чуть-чуть, чем снова хлынет волна заболеваемости. Проявите терпения и немного сострадания к другим людям. - Судя по статистике, в области лишь 5% населения с коронавирусом лично знакомы. <...> У меня несколько человек знакомых переболели, все до 40 лет, сестрёнка еле вытянула.. и все говорят "чуть не сдох, ну его нафиг".

Другие отметили, что пневмонией люди болели всегда и смертность от нее была высокая. По мнению горожан, опасность инфекции переоценена и в России сейчас одна болезнь - коронавирус. "То, что за ковидом забыли про все остальные болезни - это действительно страшно. Лечиться негде", - считают псковичи.

Некоторые отметили, что в других регионах уже снимают ограничения по COVID-19 в то время как в Пскове они все еще действуют и продлены до 28 февраля. Однако скорее избавиться от ковидных мер хотят не все. "Давайте все откроем сейчас, чтобы потом снова закрыться", - отметила одна женщина в ответ на недовольство действующими ограничениями.

Кроме того многие псковичи отметили, что значение масок переоценено и выразили надежду, что скоро смогут от них избавиться. Медики считают, что это невозможною Кроме того, возможно нас скоро ждет новая волна инфекции.

Об этом в беседе с корреспондентом РБК сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 на территории России в середине весны из-за "британского" штамма коронавирусной инфекции и отсутствия иммунитета у населения

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов отметил, что отмена масочного режима очень спорное решение из-за того, что иммунная прослойка населения еще невысока.