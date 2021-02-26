Кто на рыбалку во двор: псковичи обсуждают огромные лужи

Фото: Инцидент Псков | Александр Степанов

Зима подходит к концу, на смену неубранному снегу и гололеду приходит новая проблема: огромные лужи. И если в предыдущие, не очень снежные зимы, ситуация стояла не так остро, то в этом году все осложнилось.

Больше всего на лужи во дворах жалуются жителя центра и Запсковья. Во дворе перед подъездами скапливается большое количество воды и псковичи порой вынуждены добираться почти вплавь.

Фото: Инцидент Псков

Пока проблема только начинается псковичи относятся к ней с юмором: предлагают собираться во двор на рыбалку. Большинство в таких подтоплениях винит не плохую работу УК а погоду:

- Снега все хотели и зимы, вот пожалуйста, пришло время таять тому, чего хотели, - считают некоторые. Многие в шутку собираются плыть на работу на лодках и обсуждают как плыть лучше:

- Что же сразу на рыбалку, на работу, на байдарке.

- Волной сносит.

- Веслом, веслом работай!

- Были попытки, акулы отжали

- Лучше на подводной лодке...

Для всех жалоб псковичей недавно создали единый Центр управления регионом, куда можно сообщить о своей проблеме. Кроме того о луже во дворе дома можно сообщить в УК, в подведомстве которой находится проблемная территория. Еще можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу позвонив по телефонам 8 (8112) 29-01-14, 29-01-15, 055.