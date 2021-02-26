В Порхове троим детям стало плохо на митинге

Фото: псковское областное собрание депутатов

В Порхове трем детям стало плохо во время торжественного митинга в честь 77-й годовщины освобождения Порхова и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

Местные жители и гости города собрались у мемориала «Воинская слава» на площади Красной Армии. Во время церемонии возложения цветов и гирлянд трое школьников пожаловались на плохое самочувствие и головокружение.

Детям сразу оказали медицинскую помощь. На данный момент школьники прошли обследование. Врачи не обнаружили никаких серьёзных причин, по которым детям могло стать плохо. Медицинское наблюдение будет продолжено.

Сообщается, что школьники чувствуют себя удовлетворительно. Родители отказались от госпитализации пострадавших и забрали их домой. За их состоянием на дому будут наблюдать медики.