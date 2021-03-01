Ученые предупредили псковичей о сильной магнитной буре в марте

Прогноз магнитных бурь в Пскове на март Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Первый весенний месяц будет богат на геомагнитные возмущения. Вспышки на Солнце спровоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшат самочувствие метеозависимых людей.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня рано утром, в районе 6-9 часов утра в Пскове была первая геомагнитная буря. Буря была уровня G2, что соответствует значению «средняя магнитная буря». Буря произошла из-за слабой вспышки класса С на Солнце. В прошлый раз буря категории G2 была зафиксирована 28 сентября прошлого года.

Магнитная буря уровня G2 была сегодня в Пскове с 06:00 по 09:00

Завтра в Пскове ожидается немного возмущенная магнитосфера, не дотягивающая до магнитной бури. Однако метеозависимые люди могли ощутить на себе ее влияние. Такая же ситуация будет 6, 12-13, и 15 марта. А вот 18-19 марта в Пскове ожидается магнитная буря уровня G1, 20 марта геомагнитное поле будет еще немного возмущенным, а потом до конца месяца будет спокойным.

Прогноз магнитных бурь в Пскове до 28 марта

Больше всего магнитных бурь стоит опасаться людям с неустойчивой вегетативной системой, хроническими заболеваниям сердца, лица с болезнями легких и пожилые люди.

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