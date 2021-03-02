Появилось видео с места жестокой расправы у храма в Пскове

Фото: ПАИ

Житель Острова напал на псковича, избил его и переехал машиной прямо у дверей храма. Об этом сообщает telegram-канал "Псковская сводка".

В ночь на 1 марта 2021 года, 43-летний житель Острова находился в Пскове около Церкви Покрова от Торгу. По неизвестным причинам он поссорился с псковичом и начал его избивать. Пока обвиняемый бил пострадавшего, он лежал на асфальте и не шевелился.

Фото: ПАИ

Через какое-то время после начала избиения обвиняемый сел за руль своего автомобиля, отъехал на небольшое расстояние, а потом вернулся и дважды наехал на лежащего на асфальте потерпевшего. Довести преступление до конца не смог по независящим от него причинам.

Пострадавшего 50-летнего псковича доставили в Псковскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, покушение на убийство.