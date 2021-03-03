Передовой подход вместо золотых канделябров: преподаватель ПсковГУ объяснил, почему решил провести пару в игре Minecraft

Фото: сайт ПсковГУ. Алексей Ильин

Преподаватель Псковского государственного университета Алексей Ильин, который провел первую в истории вуза пару в виртуальном здании ПсковГУ, поделился с корреспондентом «Комсомолки» своими впечатлениями, объяснил, почему решился провести пару в таком необычном формате и рассказал, как на это реагируют остальные преподаватели.

Алексей Ильин отметил, что он очень ждал, пока ребята достроят университет и пошутил, что был бы грех не посмотреть на него изнутри.

Вчерашняя необычная пара прошла в рамках курса «Введение в игропрактику» со студентами первого курса. В рамках занятий ребята изучают прикладное применение игр, в том числе применение игр в обустройстве пространства.

«Когда возникает вопрос как рассказать студентам о том, какие пользовательские сценарии могут реализовываться в пространстве благодаря определенным механикам и какие существуют маркеры пользовательского поведения, например, расставление шкафов и сундуков в углах для привлечения внимания, то лучше объяснить это не в картинках, а сразу, внутри помещения», – рассказал Алексей Ильин.

Актовый зал ПсковГУ. Фото: PskovHack

Он отметил, что даже учитывая тот факт, что пара прошла не в игре с какой-то невероятной графикой, а просто в кубическом мире, она все-равно дала ребятам необходимый психоэмоциональный опыт, который позволил им лучше запомнить материал.

Разумеется, скачать игру смогли не все, однако это не создало особых трудностей. Для тех, кто не смог зайти на сервер и оказаться в учебной аудитории, игру транслировали в Discord. «Первый опыт был не очень продолжительным, но мы и впредь продолжим с ребятами изучать мир прикладного применения игровых технологий. Надеюсь, не только в среде Майнкрафта», – отметил преподаватель.

Он отметил, что во время пар в Зуме (приложение, позволяющее общаться по видеосвязи – ред.) студенты смотрят на тебя как на телевизор, в 2D. «В чем минус для меня как педагога – ты не получаешь обратной реакции. Ты не видишь, как двигается человек и вообще не понимаешь, слушает он тебя или нет, а когда ты зашел в виртуальную среду, там хотя бы их фигурки подают признаки жизни», – рассказал Алексей Ильин.

Фото: PskovHack

Он отметил, что очень благодарен всему педагогическому коллективу и администрации ПсковГУ за то, что они позволяют им идти на такие безумства и помогают это согласовывать. Другие преподаватели, по его словам, воспринимают такой необычный опыт хорошо. Более того, появляются и другие педагоги новаторы.

«В прошлом полугодии коллеги с факультета провели, на мой взгляд, неплохую геймификацию курса по высшей математике. У юристов сейчас идет разработка игрового курса по конституционному праву, которые обычно сами учащиеся не очень любят из-за ограниченной практики применения, а вот через игру это будет очень интересно». Однако будет ли кто-то проводить пары в цифровой копии ПсковГУ Алексей Ильин ответить затруднился.

«Если говорить о неком конкурентном преимуществе, которое создает ПсковГУ и в частности наш институт, мы вряд ли можем похвастаться богатой инфраструктурой, расположением в столице или золотыми канделябрами, но мы точно можем похвастаться передовым подходом в методике преподавания», – отметил преподаватель.

Фото: PskovHack

О ПРОЕКТЕ

А «спонсором» строительства ПсковГУ в виртуальной реальности стала пандемия коронавируса. У одного из студентов появилась идея построить здание университета в игре майнкрафт и члены IT-сообщества PskovHack вместе со студентами приступили к реализации идеи. Как рассказал нам автор идеи Илья Ливеров, из-за проблем с серверами ребятам пришлось строить его дважды.

В июне в цифровом ПсковГУ успели провести ночь наук, осенью, скорее всего, могли бы пройти первые виртуальные пары, но август принес строителям плохие новости и большие потери. Все, что так долго и упорно строилось, ушло в никуда вместе с неоплаченным сервером.

«Мы лишились всего, что строили всё это время, – рассказали ребята из PskovHack в декабре. – Но мы не отчаялись и вооружились кубами, что воссоздать ПсковГУ в Minecraft с нуля! И уже спустя три месяца мы восстановили более 75% того, что потеряли в августе, а именно: фасад ПсковГУ, спортзал, аудитории на 4 этаже, актовый зал, площадь Ленина и самого "Ленина"».

Илья Ливеров рассказал, что сегодня любой желающий может зайти на сервер и посмотреть на здание ПсковГУ. Для этого необходимо всего лишь ознакомиться с инструкцией.

Фото: PskovHack

Здание университета достроили до конца совсем недавно, но ребята уже успели протестировать его в новом формате в клубе виртуальной реальности. Кроме того, глава PskovHack Роман и технический специалист Юрий в составе делегации от ПсковГУ в конце февраля представили родной ВУЗ в Минске на 19-ой международной выставке «Образование и карьера». Гости их площадки смогли надеть очки виртуальной реальности и окунуться в кубическую реальность Псковского государственного университета.

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