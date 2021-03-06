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В Пскове умер Валентин Курбатов

Советский и российский литературный критик ушел из жизни на 82-м году жизни в Пскове
Источник:kp.ru
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ФОТО: Wikipedia

ФОТО: Wikipedia

Несколько часов назад на 82-м году жизни в Пскове умер известный литературный критик Валентин Курбатов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

Сообщается, что Валентину Курбатову стало плохо на улице. На данный момент Игорь Смолькин едет на встречу с вдовой писателя.

Валентин Яковлевич Курбатов – известный советский и российский литературный критик, член Президентского Совета по культуре. Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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