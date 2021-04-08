Псковичи переживают, что «Машиностроитель» превратится в закрытый объект

Фото: Арсений ТИМАШОВ

До закрытия стадиона «Машиностроитель» на реконструкцию, помимо участников официальных секций, объект был местом притяжения для обычных псковичей, ведущих активный образ жизни. Там регулярно можно было увидеть занимающихся на беговой дорожке спортсменов, играющих в волейбол студентов, бодро гуляющих по стадиону со скандинавскими палками пенсионеров. Оживленно было и на немногочисленных тренажерах.

Реконструкция объекта подходит к концу и все актуальнее становится вопрос: а для кого же будет стадион? Смогут ли его посещать обычные жители города? Или вход будет открыт только для участников определенных секций?

После очередной новости о дате открытия стадиона в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова псковичи снова начали просить ответить им на вопрос о свободном входе на территорию стадиона «Машиностроитель» для занятий спортом.

Фото: Арсений ТИМАШОВ

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

Один из псковичей спросил, как будет организован допуск на территорию стадиона после завершения реконструкции. Он выразил опасение, что стадион «превратится в закрытый объект на который без участия в какой-либо из секций будет не попасть».

От администрации города последовал ответ, что «по существующим правилам в части антитеррористической защищенности допуск посторонних лиц запрещается». Однако пока что однозначного ответа дано не было. В пресс-службе администрации отметили, что вопрос еще будет проработан с компетентными органами при подготовке паспорта безопасности объекта.

Мнения псковичей в вопросе необходимости открытого доступа на данный объект, как и обычно, разделились. Кто-то считает абсурдным лишать жителей города возможности заниматься спортом на новом стадионе. Многие подмечают, что обустроенных площадок для занятий спортом в Пскове почти нет, а стадионы можно посчитать на пальцах одной руки. Наступает весна: жители города не прочь пойти заниматься спортом на улицу. Но встает вопрос — а куда?

Некоторые псковичи считают, что открывать реконструированный стадион опасно. «Если одни реально за спортом идут, то другие изгадить всё», — считают горожане. Многие предлагают сделать систему пропусков или пускать на стадион под залог.