В Псковской области начали принимать заявки на участие в акции «Бессмертный полк»

Подать заявку на участие в Пскове можно уже сегодня

9 мая в десятый раз по всей России пройдёт акция «Бессмертный полк». В этом году шествие вновь состоится в онлайн формате. Идея создания «Бессмертного полка» принадлежит почти, как фильме, археологам из Томска - журналистам с историческим образование Сергею Лапенкову и Игорю Дмитриеву и их другу, корреспонденту телевидения Сергею Колотовкину.

В одной из бесед с журналистами «Российской газеты» Сергей Лапенков рассказал, как все начиналось.

«В 2011-м Игорь Дмитриев предложил взять портреты наших дедов и выйти на улицу. В принципе, идея витала в воздухе. Мы уже потом узнали, что в 2007-м в Тюмени колонна школьников принесла к Вечному огню фотографии солдат, а через два года в Севастополе прошел марш «Внук за деда». Но эти акции не получили развития, остались разовым действием. Вот и мы тогда поговорили и забыли.

По словам Сергея Лапенкова, «по-настоящему вспомнили о предложении Игоря они только зимой 2012-го. Подумали: а почему бы не попытаться реализовать? Сели втроем и стали размышлять, как это сделать практически. Сергей отвечал за информирование в Интернете, я - за радио, Игорь смонтировал телеролик. Оставалось решить, как назвать акцию. Перебирали различные варианты, склонились в пользу «Бессмертного полка», посчитав, что так точнее и правильнее. Пока жива память, герои не умерли. Своего рода эстафета во времени: от детей к внукам, от внуков к правнукам».

Почтить память героев Великой Победы, увидеть своих родных и близких, которые защищали Родину смогут и жители Псковской области. Подать заявку можно по ссылке