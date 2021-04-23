Как работал нацпроект «Здравоохранение»в Псковской области во время пандемии

Марина Гаращенко: Мы постепенно переходим на электронную амбулаторную карту

Нацпроект «Здравоохранеие» продолжает помогать развитию регионов. За последние два года, выпавшие на пик заболеваемости коронавирусом в Псковскую область по данному нацпроекту поступило 195 единиц медицинского оборудования.

Об этом Псковскому агентству информации на пресс-конференции в медиахолдинге рассказала председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко.

«Это высококачественная медтехника, которая поступает не только в лечебные учреждения Пскова. Если в Великих Луках раньше МРТ-аппарата не было, то теперь он там есть. И им пользуются и дети, и взрослые пациенты», - поделилась она.

Марина Гаращенко также отметила, что не последнюю роль в понимании проблем в здравоохранении области сыграла пандемия коронавируса, которая помогла ускорить работу по «цифровизации» медицинской отрасли. А власти, в свою очередь, смогли увидеть проблемные точки, обратить на них особое внимание.

Помимо этого, председатель комитета заявила, что все пациенты с онкопатологией лечатся в регионе благодаря грамотной маршрутизации, наличию всего необходимого оборудования, за исключением особенно сложных случаев, когда требуется помощь коллег из Санкт-Петербурга. Гаращенко также добавила, что очередей к онкологам фактически нет.

«Мы постепенно переходим на электронную амбулаторную карту и на электронную регистратуру. Модернизировали Великолукскую детскую больницу (поликлиническое отделение) по типу «Бережливой поликлиники»», - подытожила Марина Гаращенко.