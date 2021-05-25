11 служебных авто и бюджетные деньги: сотрудники МВД пресекли мошенничество в Псковской области

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В Псковской области завели три уголовных дела на группу бывших и действующих сотрудников МВД, которая подозревается в хищении 11-ти служебных автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, Следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области» и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций» - сообщила официальный представительный представитель МВД России Ирина Волк.

На счету обвиняемых два факта мошенничества, ущербом в 4,5 миллиона рублей. В 2018-2019 годах подозреваемые похитили бюджетные средства МВД России, а после – присвоили 11 служебных автомобилей.

Следователями уже проведено порядка 30 обысков. География расследования ушла за пределы региона. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств совершенных преступлений.