«Мои дети расплакались»: с «Поезда Деда Мороза» счастливыми вернулись не все псковичи

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Шестого января в Псков прибыл сказочный «Поезд Деда Мороза», приезд которого «Комсомолка» анонсировала ещё 25 ноября.

После посещения сказочного поезда соцсети запестрили негативными комментариями. Оказалось, что далеко не все псковичи остались довольны экскурсией по передвижной резиденции Деда Мороза. Вместо обещанной новогодней сказки горожане получили бесконечные очереди.

«А сколько людей с испорченным настроением ушли, спасибо, РЖД! Народ пропускали через здание, там металлодетектор, потом очередь уперлась в двух сотрудников РЖД, измеряющих температуру, и это не для проезда в поезде, а просто чтоб выйти на перрон, ну да ладно», - рассказывает пскович.

Кроме того, мужчина сообщил, что в один момент сотрудники вокзала перестали пропускать людей на перрон, пообещав восстановить движение после того, как кто-нибудь выйдет.

«Но естественно, что пока не придёт поезд и люди, находящиеся на перроне, не посмотрят его, никто не вернётся! Ну, вы поняли, что вся очередь, добросовестно прогонявшая сумки и барсетки через детектор, и особенно люди с детьми, очень "обрадовались"!» - продолжил горожанин.

По его словам, праздничного настроения после столь тернистого пути к «Поезду Деда Мороза» не осталось ни у кого, более того, оно оказалось «испорчено безвозвратно».

Дети одной из псковичек и вовсе не смогли сдержать слез.

«Мои дети расплакалась, позор вам!!!» - обратилась к организаторам горожанка.

Кроме того, приезжавшие из Санкт-Петербурга пассажиры сразу натыкались на толпу людей.

«Ведь можно было поставить на отдельный путь, рядом с остановкой 14 автобуса. Так нет, поставили на первый», - посетовал житель Пскова.

Не оценили псковичи и внешний вид сказочных героев.

«Снегурочка в маске была, вы что, совсем ку-ку!?» - оставила комментарий горожанка.

Помимо этого, псковичи пожаловались на молниеносное исчезновение билетов с продажи.

«Даже не поехали смотреть, т.к рекламу пустили, а билеты, которых было всего 500 шт., раскупили за 2 часа те, кто работает в РЖД, еще в ноябре. Смысл этого шоу... », - написал пскович.

Пока одни посетители передвижной резиденции жаловались на бескрайние очереди и билеты для «привилегированных», другие нашли нецелесообразным проведение мероприятия в эпоху пандемии коронавируса.

«Шабаш в пандемию, а потом про статистику», - поделилась мнением псковичка.