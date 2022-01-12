Девять мест для крещенских купаний подготовят в Псковской области

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На сегодняшний день известно, что для проведения крещенских купаний в Псковской области выбрано девять мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Жителям Гдова предлагают окунуться на реке Гдовке в районе улицы 1-я Слободская и в деревне Ветвеник Гдовского района на Чудском озере. Искупаться в этих местах можно будет 19 января с 12:00 до 13:00.

Ещё одна крещенская купель в Гдовском районе будет организована в деревне Залахтовье. Место известно как база отдыха «Тридевятое царство». Эта купель будет готова принять гостей лишь в течение часа: с 12:00 до 13:00 19 января.

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В Пскове все желающие смогут искупаться в проруби, организованной на реке Великой у Мирожского монастыря. Сюда верующие смогут прийти с 20:00 до 3:00 в ночь с 18 на 19 января и с 10:00 до 20:00 19 января. Для удобства горожан будут работать пункты питания и обогрева, места для переодевания и биотуалеты.

Кроме того, искупаться в купели можно будет на карьере Выбуты в деревне Бабаево. Как сообщается, купель будет открыта с 18:00 18 января до 3:00 19 января.

Для жителей Великих Лук подготовят купель на Краснофлотской набережной у лодочной станции МУП «ГПКИО». Ориентировочное время крещенских купаний в этом месте – с 20:00 18 января до 14:00 19 января.

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Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, В Опочецком районе место для купания организуют в Варыгинской волости у ДК «Родничок». А в Себеже окунуться можно будет в районе улицы Замковой, 13.

Известно также, что в Псковском районе ещё одна купель будет оборудована в деревне Крипецкое-1 на территории Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря.