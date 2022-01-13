Полезные советы заведующего псковским травмпунктом: как обойтись без травм из-за аномалий погоды

Вадим Букша
Зимний период – традиционно время повышенной травмоопасности. Ежедневно синоптики предупреждают псковичей о гололедице и просят быть аккуратнее на дорогах. Однако устоять удаётся не всем: каждый день в псковский травмпункт попадают проигравшие в битве со льдом. Заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша рассказал, как избежать травм в гололёд, во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ – ЭТО ОСНОВНОЕ»
В первую очередь, заведующий травмпункта посоветовал псковичам выбирать подходящую обувь. Так, надев шпильку или обувь с плоской подошвой шансы попасть в больницу резко увеличиваются.
«Здравый смысл – это основное», – заявил Вадим Букша.
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«ДОРОГИ, ДОРОГИ...»
Кроме того, продолжил медэксперт, необходимо с умом подходить к выбору пути. Не стоит отдавать предпочтение опасной дороге в надежде сократить путь до дома. Такое решение может обернуться не только больничным, но и гипсом. Кроме того, важно выбирать правильную скорость движения, добавил спикер.
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«НЕТ ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ»
По словам врача, при травме необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт.
«Если случилась травма, желательно не сидеть и не ждать, что всё пройдет», – порекомендовал врач.
Он также отметил, что несмотря на то, что праздники позади, количество обращений в травмпункт не уменьшается. В январе врачи медучреждения стабильно принимают на 100-200 пациентов больше, чем в остальные месяцы.
«С утра очень много людей бывает, да и в течение дня поступают с уличными травмами после падений на льду. Начались рабочие дни, и к нам сразу потянулись те, кто упал по пути на работу. В среднем не меньше 60-65 человек в день поступает», - поделился спикер.
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Помимо этого, Вадим Букша назвал одну из самых распространённых травм среди псковичей. Ей оказалось повреждение кисти.
Заведующий псковским травмпунктом призвал псковичей быть аккуратными и бережно относиться к своему здоровью.