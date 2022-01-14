«Так может нас закройте!»: псковичи отстояли право обитателей «Зоограда» радовать посетителей

Фото: сообщество Зоограда в ВКонтакте

Работа организаций, основной направленностью которых является развлечение посетителей, благодаря животным, приостанавливается с 1 января 2022 года по решению Россельхознадзора. Такие организации обязали получить лецензию на продолжение своей деятельности.

Несмотря на большое количество зоопарков в Псковской области, под удар попал один из самых популярных – экопарк «Зооград». Продолжили свою работу: «Птичий дворик», «Оленогорский» и «Изборский страус». Все они изначально носят название зоопарков или соосадов, в отличие от «Зоограда», который официально является экопарком.

Посмотреть на битателей «Зоограда» и угостить лакомствами приезжают не только жители региона. Знают и любят этот зелёный уголок в Пушкинских горах и москвичи с петербуржцами.

«Ну давайте ещё лишим нас последнего счастья!, – пишет читательница издания pryanik_vl, Куда теперь податься с детьми и внуками на выходных? Псков – 5часов на машине, Москва, Питер? Там и без нас народа тьма и расстояние, опять же! Сами москвичи и питерцы приезжают посмотреть на бодрых и любопытных животных (сама слышала, как они про это говорили), ходят довольные морковкой кормят! Реально, нас жителей области никто и не спрашивает, что нужно НАМ! Возмущена беспредельно!».

На закрытие сам экопарк отреагировал открыто. Сотрудники огорчены постановлением, но деятельность свою останавливать не планируют.

«Зооград не закрыт, – сообщил руководитель зкопарка Андрей Голощапов «Комсомольской правде в Пскове», Он приостановил прием посетителей, до получения лицензии. Без которой,зоопарки, сначала года работать не имеют права».

По словам Андрея Голощапова, чтобы получить лецензию, нужно соответствовать установленным требованиям.

«Мы лицензию хотим получить, поэтому сейчас перестраиваем вольеры в соответствии с новыми нормами и требованиями. Но, во-первых, зимой особо не настроишься, да и затратно это, а во-вторых, если бы мы это все с нуля делали, наверное, было бы легче. А сейчас это выглядит так, словно есть квартира с потолками 2,5 метра, а надо их сделать трехметровыми».

В ответ на обидную несправедливость горожане начали активно высказываться в соцсетях:

liudmilavasileva7588: «Какая несправедливость! Прекрасное место, заботливый персонал! С детьми, внуками неоднократно посещали. Всегда только восхищались!».

matseiunas: «Так может нас закройте!».

smirnova228352: «Единственное место прекрасное место во всей области. Чем помешал? Ухоженные, всегда накормленные животные».

natasha_o_natasha: «Нельзя этого допустить!».

На всеобщее желание вернуть к привычной жизни пушкиногорский экопарк, его сотрудники сообщили о проблемах, которые встают перед ними на каждом пути. Расширение вольеров сложно сделать из имеющихся материалов, а покупка новых может понести большие утраты из-за недавно поднявшихся цен.

Решительные и патриотичные псковичи стали незамедлительно писать обращение губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, чтобы спасти более 150 видов животных и птиц экопарка.

«Михаил Юрьевич, помогите пожалуйста этому чудесному месту! Такая радость, что в Псковской области есть прекрасное место для отдыха с детьми! Будет очень жаль, если организация не справится сейчас финансово», – сообщение viktoriya_pro_mind стало одним из нескольких сотен писем главе региона с просьбой помочь обитателям «Зоограда».

Ответ не заставил себя ждать.

«Объясняю, какая сложилась ситуация. Зоопарк не закрылся, а лишь временно приостановил свою работу из-за отсутствия лицензии (в соответствии с ФЗ о лицензировании с 1 января 2022 г осуществление деятельности зоопарков, зоосадов, зоотеатров, цирков, дельфинариев и океанариумов без лицензии не допускается)».

Как оказалось, губернатор держит под контролем проблемы «Зоограда» и общается с его руководством. Уже стало известно, когда экопарк планирует возобновить свою деятельность.

«По мнению директора Зоограда, сейчас самое удобное время для проведения таких работ, поскольку в зимний период количество посетителей минимальное.

А к началу сезона - к маю текущего года - руководство планирует получить лицензию и открыть двери «Зоограда» для посетителей», – обрадовал небезразличных посетителей экопарка Михаил Ведерников.

Псковичи предложили и свою помощь в решении проблем экопарка.

«Спасибо, что разъяснили ситуацию, многие были не в курсе происходящего, мало кто следит за изменениями в законодательстве. Как вспомню контактные зоопарки, что приезжали в город, так вздрогну, измученные, потрёпанные несчастные животные. Что касается зоограда, то с нетерпением ждём открытия, и тут звучали прекрасные предложения по сбору средств, если в этом будет необходимость, я, как и многие мои знакомые, готов поучаствовать», – написал glebkravtsov7472.