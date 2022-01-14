Евгений Дятлов: ныряние в купель в пандемию не сделает человека ни больным, ни здоровым

Евгений Дятлов и его аккомпаниатор Николай Криворучко в Пскове Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Известный российский актер Евгений Дятлов, сыгравший большое количество ролей в образах крепких и закалённых мужчин, рассказал «Комсомольской правде в Пскове» об отношении к предстоящим крещенским купаниям. Речь об этом зашла во время творческого вечера в Медиацентре ПАИ, 13 января.

– Я – ныряльщик. Где мы с Колей (Николай Криворучко – аккомпаниатор Евгения Дятлова, – ред. КП) оказываемся, там и ныряем. Для нас это не религиозный акт. И даже не оздоровительный. Просто испытательные меры.

Как экстрим?

– Даже не экстрим. Мы это воспринимаем абсолютно не экстримально. Просто смотришь на себя самого. На свои реакции.

– Есть вода – значит идём, – добавил Николай Криворучко.

– Да, почему бы не зайти. Я одно время этим очень сильно увлекался.

Не опасно ли в пандемию нырять в купель?

– Я на самом деле знаю, что не это делает человека больным. Делает больным расшатанная психика. Прессовая кривая. Это когда человек попадает в нее, он может этого не замечать. Это все начинает переделывать весь его организм. Переделывать аппетит, приоритеты, предпочтения, методы, которыми он восстанавливается и так далее. Все это постепенно скатывается в такую зону, что может влиять на температуру, на иммунитет и все остальное.

Просто так – ни с того, ни с сего, у организма нет оснований заболевать. Это мое убеждение. Он ведь ни с какого-то определенного момента начинает свою жизнь. Он живёт постоянно. Он даже в какой-то степени умнее нас самих. Как родился человек, так и работает. Не между-между, а на полную катушку работает. Это ты ему мешаешь.

Входить в холодную воду – да, ради бога. Нырнули - вынырнули – ничего не будет.