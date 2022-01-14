Полицейские отвоевали у огня жизнь 56-летней женщины в Псковской области

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Вечер 12 января для жильцов одного из домов в деревне Усть-Долыссы мог закончиться страшной трагедией. Слаженная работа следственно-оперативной группы МО МВД России «Невельский» спасла от пожара беспомощную женщину. Полицейские рассказали «Комсомолке» о событиях того вечера.

«В составе следственно-оперативной группы выезжали на вызов на семейный скандал в деревне Усть-долыссы, отработали вызов, возвращались назад, и ещё поступило сообщение от дежурного о том, что в деревне Усть-долыссы возгорание, горит дом и в нём находятся люди», - вспоминает старший инспектор группы по делам несовершеннолетних майор полиции Зоя Лещенко.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

По её словам, приехав на место, очевидного возгорания сотрудники не увидели. На бушующее внутри дома пламя указали искры, летевшие из трубы. Их заметил заместитель начальника ОУР МО МВД России «Невельский» майор полиции Андрей Фомченко.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Он вспоминает, что к их прибытию из дома выбежал его испуганный владелец Дмитрий Иванов. Он рассказал, что наедине с огнём осталась его сожительница 56 лет, которая уже не могла самостоятельно передвигаться.

«Он тоже не мог ее своими силами вытащить. Он был в растерянности. Бегал с кружкой, пытался залить очаг, но выяснил, что огонь уже к стенам начинает подбираться», - делится Андрей Фомиченко.

Старший оперуполномоченный ОУР майор полиции Дмитрий Иванов рассказал, что незамедлительно было принято решение тушить пожар своими силами, не дожидаясь спецслужб.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Женщина никак не реагировала. Мы стали ее поднимать и эвакуировать ее на улицу. Потом принялись тушить печь. Забрались на чердачное помещение. Набирали через кран в доме воду и заливали печь и все вокруг нее», - вспоминает полицейский.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

К счастью, местную жительницу удалось спасти. После эвакуации ей сразу была оказана первая медицинская помощь, что вернуло её в сознание.

Когда на место происшествия прибыли врачи и пожарные, очаг возгорания был практически локализован.

За решительные действия и слаженную работу полицейским будет назначено поощрение.