«Визг резины слышали многие»: пользователи интернета вскрывают шокирующие подробности смертельной аварии в Печорах 16 января

Фото: «Псковская сводка»

16 января трагическое ДТП в Печорах унесло жизни пяти человек. Выжить при столкновении двух легковых автомобилей: «ГАЗ 3110» и «Ауди А4» – не удалось никому.

КТО БЫЛ В ТУ НОЧЬ В «АУДИ»

Пока за рулём «ГАЗ 3110» находился 53-летний водитель, «Ауди» была переполнена молодежью: двумя девушками 21 и 20 лет и двумя мужчинами 22 и 25 лет.

Фото: «Псковская сводка»

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

По версии следствия, водитель автомобиля «Ауди А4» выехал на встречку, что привело к лобовому столкновению с двигавшимся в этом же направлении «ГАЗ-3110».

По предварительным данным, перед ДТП скорость «Ауди А4» составляла 120 км/ч (зафиксировано в результате осмотра автомобиля – стрелка спидометра на приборной доске).

Как признались знакомые погибших, до страшной аварии владельцу иномарки уже неоднократно приходили штрафы за превышение скорости.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Кроме того, пользователи сети подтвердили, что водитель «Ауди» часто попадался на глаза за небрежным вождением.

«Они обогнали знакомого на скорости не менее 70 км/ч, а при ударе скорость была не менее 129 км/ч», - пишет пользователь сети.

«Моя мама чуть не стала первой. Они вылетели прямо на перекрестке. Слава богу обошлось. Отвозили парня. И на обратном пути уже не доехали», - рассказывает печерянка.

Как сообщил один из очевидцев, минувшей ночью «эта "Ауди" по ПМК гоняла с визгом».

Это же подтвердил и другой житель Печор.

«Они куролесили всю ночь! На ПМК. В центре Печор! Визг резины слышали многие... ДТП произошло 300 м. от Печорского дпс. Где были наши...гайцы???» - недоумевает он.

Одна из местных жительниц предположила, что уже встречала на дороге погибших в «Ауди».

«Недавно по скользкой дороге меня обошла "Ауди А4", не уверена, что это были они, но ехали в сторону Печор... так я вам скажу, при этих поворотах крутых я тоже ехала далеко не 40, но меня как стоячую обошли...», - рассказывает автовладелица.

ЗА ЧАС ДО СМЕРТИ

Знакомая водителя «Волги» рассказала, что незадолго да аварии сама сидела в машине 53-летнего погибшего.

«Я ехала с женой погибшего Аро в этой машине за 15 минут до аварии на работу. И хочу сказать, кто жалеет молодых людей, что мужчина не хотел умирать, а хотел жить и ехал себе спокойно домой отдыхать и играть с внуками. Для него это было смыслом жизни, он хорошо и достойно вырастил двух прекрасных правильно воспитанных сыновей», - вспоминает погибшего женщина.

Фото: «Псковская сводка»

«ПЕЧЕРСКИЕ РАЛЛИ»

Жители Печор признаются, что неаккуратное вождение свойственно многим водителям в городе.

«Не первые жертвы в Печорах и, к сожалению, не последние… По ночам молодёжь гоняет по центру города, как по трассе F1, только рёв стоит их колымаг. О себе не думают, о родителях своих тем более…», - пишет один из местных жителей.

При этом большинство комментаторов схожи в одном: настоятельных просьбах соблюдать скоростной режим и быть аккуратнее на дорогах.

«Ужас, не гоните. Столько трупов...», - подытожила обсуждение пользователь соцсетей.