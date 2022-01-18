Девять противопоказаний к прививке от COVID-19 утвердили в Минздраве

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В России продолжается прививочная кампания. Медэксперты и главы регионов призывают население вакцинироваться, чтобы избежать ужасающих последствий коронавируса. С просьбой сделать прививку от COVID часто обращается к псковичам и глава региона Михаил Ведерников, и главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова, и многие другие представители властных структур. Однако защитить себя от ковида с помощью введения вакцины смогут не все: в Минздраве обновили список противопоказаний к прививке от COVID-19.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

В первую очередь, противопоказана прививка людям, гиперчувствительным к веществам, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества.

Кроме того, защитить себя от коронавируса с помощью вакцины не удастся аллергикам.

Тем, у кого наблюдались тяжёлые поствакцинальные осложнения, также придётся отложить вакцинацию. К ним относятся анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отёк в месте инъекции на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов.

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ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Однако есть и группа людей, которым противопоказана вакцинация лишь на время.

В первую очередь, это касается тех, у кого диагностированы острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени, а также неинфекционные заболевания. Отложить вакцинацию стоит и тогда, когда у пациента обострилось хроническое заболевание.

Согласно изменениям, установленным Минздравом, в период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии прививка всё ещё противопоказана.

Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, а также острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта также станут противопоказанием к прививке.

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ОТДЕЛЬНАЯ ГРУППА

К медицинским противопоказаниям также относятся:

- злокачественные новообразования – в случае применения вакцин ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак;

- беременность и период грудного вскармливания – в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, ЭпиВАкКорона-Н, КовиВак;

- недостижение совершеннолетнего возраста – за исключением вакцины Гам-КОВИД-Вак-М, для которой противопоказанием к проведению прививок является возраст до 12 лет;

- возраст старше 60 лет – в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак.