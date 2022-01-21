Псковичам рассказали, сколько тонн молока производят на предприятиях района в год

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21 468 тонн молока дали коровы сельхозпредприятий и крестьянских фермерских хозяйств Псковского района в 2021 года. Показатели колхоза «Передовик» и ООО «ПсковАгроИнвест» увеличили производство молока в 2021 году. Об этом сообщили в районной администрации.

СКОЛЬКО ПРОИЗВОДИТ ПСКОВСКАЯ КОРОВА В ГОД

В среднем одна псковская корова за год дала 6 261 килограмм молока. Наивысшая продуктивность дойного стада составила 9 205 килограммов. Такой показатель был зафиксирован в ООО «ПсковАгроИнвест». В это время в ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы» эта цифра составила 7 821 килограмм и 6 257 килограммов – в ЗАО Агрофирма «Победа». Свыше 5 500 килограммов молока дала каждая корова колхоза «Передовик».

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ЧИСЛЕННОСТЬ КОРОВ

По данным на 1 января 2022 года, на сельхозпредприятиях и в крестьянских фермерских хозяйствах Псковского района насчитывается 8 906 голов крупного рогатого скота. Примечательно, что это на 629 голов больше, чем за этот же период прошлого года.

Поголовье коров по району, в свою очередь, насчитывает 3 471 голову. Это на 19 голов больше показателей 2020 года. Кроме того, на 20 голов пополнилось дойное стадо в ООО «ПсковАгроИнвест».

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Помимо этого, в 2021 году на предприятия по переработке было доставлено 20 606 тонн молока. Его средняя жирность составила 3,82%. При этом все молоко было реализовано высшим сортом.