«Умные» автобусные остановки и вырубка деревьев: чего ждать псковичам от капремонта улицы Яна Фабрициуса

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Актуальные вопросы по будущему капремонту улицы Яна Фабрициуса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обсудили на рабочей встрече, которую провёл глава администрации Пскова Борис Елкин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

ЗАКРЫТИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ

Уже с 1 февраля 2022 года участок от улицы Металлистов до улицы Вокзальной начнут подготавливать к ремонту. С этого дня и до конца 2022 года движение автотранспорта на этой территории будет ограничено.

НОВАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

Закрытие ремонтируемого участка дороги отразится и на схеме движения городских автобусов. С 1 февраля транспорт будет объезжать участок капремонта по Октябрьскому проспекту и улице Советской.

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«ОСОБЫЙ ПОДХОД»

Глава администрации также отметил, что в течение месяца у домов №7 и №11 на улице Яна Фабрициуса будут производиться работы по замене сетей. В связи с этим Борис Елкин сообщил, что подход со стороны фасада к этим домам также будет производиться с учётом ремонтных работ.

ДРЕВЕСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Помимо этого, на рабочей встрече решили, что из-за расширения дорожного полотна до нормативных параметров работникам придётся вырубить более 40 деревьев. Однако планируется, что их заменят 38 платановидных кленов, высаженных живой изгородью.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Предполагается, что за время капремонта будет проведено переустройство инженерных сетей, устройство ливневой канализации и наружного освещения. Подрядчик также заменит светофоры и капитально отремонтирует участки улиц Металлистов, Гагарина и перекресток с улицей Вокзальной.

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Помимо этого, псковичам обещают, что к концу текущего года на ремонтируемом участке полностью поменяют дорожную одежду и приведут в порядок тротуары. Кроме того, появятся «умные» автобусные остановки, будут организованы дорожки для велосипедистов и парковочные места.