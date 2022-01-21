«Он выращивает – я готовлю»: семья из Пскова рассказала, что такое микрозелень и с чем её едят

Фото: Дарья Яковлева

В псковских магазинах только разобрали новогодние товары, как во всю начались поставки сельско-хозяйственной продукции. На первый взгляд может показаться, что эта пора актуальна лишь для тех, кто в мае с трепетом перенесёт свои детища на огород. Однако альтернатива есть и для не покидающих своих квартир горожан. И эта альтернатива – микрозелень. Об особенностях выращивания, самых неприхотливых сортах и необычных гастрономических сочетаниях специально для «КП-Псков» рассказала семья Антона Ковальского, руководителя псковского «Лофта», и Дарьи Яковлевой, мамы и участницы «Команды 2018».

ХОББИ ДЛЯ ДУШИ

Главный по микрозелени на этапе выращивания – Антон. Пока жена с нетерпением ждет, когда полезные добавки к блюдам созреют, муж настраивает освещение для растений и рассчитывает количество воды для полива.

Несмотря на столь кропотливый подход, руководитель «Лофта» не занимается выращиванием профессионально. Свежая зелень рассчитана только для себя и домашних.

«Я занимаюсь этим для себя, такое хобби для души, скажем так, поэтому это не какие-то большие плантации», - скромно рассказал Антон Ковальский.

Однако его жена Дарья поделилась с нами фотографиями, подписать которые хочется кратким «домашняя плантация».

Фото: Дарья Яковлева

В беседе Антон признался, что интерес к земледелию в нём жил давно.

«Всегда было интересно что-то выращивать, а потом узнал, что есть такое популярное и полезное направление – микрозелень, различные растения ещё до того, как они предстают в привычном для нас виде. Это редиска, горох, подсолнечник, кресс-салат, горчица, руккола...», - объяснил Антон Ковальский.

ТРИ КИТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРОЗЕЛЕНИ

Пскович рассказал, что при соблюдении некоторых нюансов вырастить микрозелень под силу каждому.

«Для того чтобы, в принципе, нормально вырастить, достаточно подоконника и хороших семян», - рассказал корреспонденту kp.ru Антон Ковальский.

Он также порекомендовал новичкам приобрести специальный набор, в который входит все необходимое для выращивания, в том числе коврик и сами семена.

«Всё это дорого, но для начала можно попробовать так, а потом понять для себя и уже растить самостоятельно», - посоветовал руководитель «Лофта».

Самым важным элементом в процессе выращивания, по мнению псковича, оказался свет.

«Микрозелень растёт на воде по большому счету. Если хороший свет есть, этого достаточно, чтобы она нормально выросла. Необязательно покупать фитолампу какого-то цвета, достаточно просто мощной лампы, которую легко можно купить в "Леруа"», - поделился опытом Антон Ковальский.

Фото: Дарья Яковлева

По его словам, в сутки растению необходимо 12 часов света. Это позволит микрозелени вырасти ровной и красивой.

«Когда мало света, они [растения – прим. КП] начинают извиваться, короче, не так красиво это выглядит», - уточнил пскович.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ–ФАВОРИТЫ

Безусловно, то, каким получится растение, зависит не только от света, но и от качества семян.

Антон Ковальский уже давно выбрал своих фаворитов на отечественном рынке. Ими стали фирмы «Никольские проростки» и «Моя зелень».

«Она в Калининграде находится, но они почтой всегда шлют, наверное, одни из самых лучших семян, которыми я пользовался», - дал оценку «Моей зелени» Антон Ковальский.

Кроме того, он признался, что уже долгое время покупает рассаду оптом.

«Мне это получается гораздо дешевле. Редис стоит 150 рублей от фирмы "Моя зелень"», - поделился собеседник.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

«Важный момент – не пытаться посадить кучу всего сразу, хотя для эксперимента это, наверное, и важно», - посчитал Антон Ковальский.

По его мнению, начать знакомство с микрозеленью стоит со следующих культур, не отличающихся особой «капризностью»:

- редиса;

- дайкона;

- горошка;

- кресс-салата.

«Очень хорошо растут редис разных видов, дайкон. Его можно попытаться вырастить даже при естественном свете, это будет не самый лучший вариант, но попробовать - нормально», - рассказал руководитель «Лофта».

Упомянул он в беседе и сроки выращивания микрозелени.

«Три дня семена должны находиться в темноте, за это время они прорастают, потом появляются на свет, и ещё ±3 дня, смотря что конкретно выращиваете», - рассказал Антон Ковальский.

По его словам, вырастить у себя дома самую неприхотливую культуру, например, дайкон, можно приблизительно за шесть дней.

«Лучше сконцентрироваться на каком-то меньшем количестве культур, чтобы не разочаровываться сразу, потому что есть нюансы, переливы, например, вовремя вытащить...», - напомнил пскович.

А для тех, кто «на ты» с YouTube, он даже посоветовал канал для обучения.

«Есть такой "Зеленый шеф" в YouTube. В самом начале своего пути он [основатель канала – прим. КП] снимал нормальные ролики о том, как всё выращивать, я по нему учился, можно сказать», - вспомнил Антон Ковальский.

БЛЮДА С МИКРОЗЕЛЕНЬЮ ОТ СЕМЬИ КОВАЛЬСКИХ-ЯКОВЛЕВЫХ

Когда уже микрозелень созрела, шефство над ней берет жена Антона Дарья.

С альтернативной зеленью у неё сложились настолько тёплые отношения, что её хозяйка добавляет практически во все блюда.

«Не могу выделить что-то самое любимое или нет. Горошек и подсолнечник подходят даже для десертов или блюд с фруктами. Разные виды капусты и редиса – для основных блюд или брускетт. А лук-порей имеет очень нежный и лёгкий вкус», - рассказала хозяйка.

По её словам, микрозелень – универсальный продукт, который хорош «всегда и во всем».

«Он [Антон Ковальский – прим. КП] выращивает – я готовлю», - огласила разделение обязанностей в семье Дарья.

Фото: Дарья Яковлева

Она также добавила, что по вкусу зелень не уступает покупным листовым салатам, и, более того, «превосходит их по качеству и пользе».

А рецепт коронного блюда с микрозеленью от псковской семьи оказался проще, чем могло показаться. Скажем больше: претворить в жизнь такой кулинарный изыск сможет каждый.

«Особого рецепта нет. Просто надо взять и добавить микрозелень к любому блюду. Главное, термически её не обрабатывать, чтобы не убить пользу», - предупредила Дарья.

По этой причине в супы «модную» зелень псковичи добавляют больше как украшение. В это время в салатах и десертах микрозелень выступает как полезный и вкусный продукт.

«Про десерт: хорошо сочетается с йогуртами и творогом. Если микрозелень идёт как основа для салата, советую просто сначала заправить микрозелень оливковым маслом и потом добавлять другие овощи – так зелень станет пышной», - поделилась секретами собственной кухни псковичка.

Фото: Дарья Яковлева

Ее муж, в свою очередь, вспомнил, как однажды семья готовила необычную шаурму.

«Мы даже как-то делали зелёную шаурму. Внутри было только 12 видов разной микрозелени. Интересная тема!» - поделился впечатлениями Антон Ковальский.

Как оказалось, эту семью связывает не только любовь к микрозелени, но и одинаковый взгляд на её применение: Антон также уверен, что она украсит любое блюдо.

«Зелень очень хороша для каких-то бутербродов, добавлять, на самом деле, куда угодно можно», - посчитал он.

«Это прикольная история, интересно с детьми, например, отвлечься от чего-то», - подытожил Антон Ковальский, заключив, что выращивание микрозелени – не скучный процесс, а целое искусство.