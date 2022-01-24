«Целовательный и обнимательный праздник»: ученики школы № 1 в Пскове провели день с подопечными зооприюта

Фото: «Зоозащита»

В Пскове обучающиеся ГБУО «Специальной (коррекционной) школы № 1» с благотворительной акцией посетили зооприют «Лесопилка». Об этом сообщили его сотрудники в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

«Добрые, весёлые ребята» приехали к животным не с пустыми руками: для кошек и собак у них были приготовлены крупы и корма.

Фото: «Зоозащита»

Однако на этом помощь псковскому приюту не закончилась.

«А ещё ребята помогли с дровами!! Сильные и надежные помощники!!» - поделились зоозащитники.

Фото: «Зоозащита»

«Когда приезжают дети, это самый настоящий целовательный и обнимательный праздник для жителей Лесопилки!! Мы показали ребятам приют, познакомили их с жителями всех отделений. Все очень были довольны: и дети, и животные», - написали в посте волонтёры.

Фото: «Зоозащита»

Они также сердечно поблагодарили детей, родителей и дружный коллектив школы.

«Мы в очередной раз сердечно благодарим педагогов школы за такое правильное воспитание молодёжи!» - подытожили зоозащитники, напомнив, что на Новгородской, 7 всегда рады добрым гостям.

Напомним, ранее детсады Пскова и городские школы также приезжали в «Лесопилку» радовать её жителей. При этом неравнодушны к животным псковского приюта и знаменитости. Так, в конце 2021 года Мария Лебедева, известная как псковская пацанка, собрала полсотни человек для помощи животным. А летом того же года пережить отключение воды подопечным «Лесопилки» вместе с неравнодушными псковичами помогла известная актриса театра и кино, первая актриса-космонавт Юлия Пересильд.