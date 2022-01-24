Ушедших из детсада к другу в гости двух пятилетних детей оперативно отыскали псковские полицейские

Фото из архива КП

В одном из псковских детсадов 24 января запомнилось инцидентом, не на шутку напугавшим сотрудников учреждения и родителей воспитанников, – пропали двое детей. К счастью, сотрудникам полиции удалось незамедлительно найти пятилетних мальчика и девочку, покинувших детский садик в центре Пскова. Такая информация поступила от администрации дошкольного учреждения, пишет «Псковская сводка».

Предварительно, пятилетние детсадовцы незаметно ушли с территории учреждения. Покинув садик, дети приняли решение отправиться в гости к своему другу и через весь город поехали к нему на автобусе. Однако запланированный визит не удался: по ориентировке из дежурной части детсадовцев обнаружили сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову на улице Труда.

Полицейские доставили самостоятельных детей в отделение, где их уже ждали родители.

На данный момент инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства случившегося. С администрацией дошкольного учреждения проводится работа. Планируются также соответствующие меры реагирования для недопущения подобных случаев в будущем.