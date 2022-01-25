Особенный чай спасет метеозависимых от перепадов давления – врач Елена Аверьянова

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Главный врач клиники «Профессор», терапевт и гастроэнтеролог, инфекционист с 20-летним стажем работы Елена Аверьянова специально для «Комсомольской правды в Пскове» рассказала, что поможет метеозависимым пережить перепады атмосферного давления.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ

В первую очередь, эксперт заявила, что народные средства – лишь дополнение. Прежде всего нужно принимать медикаменты, выписанные врачом.

«Во-первых, необходимо принимать те препараты, которые были назначены, особенно если назначены статины для нормализации холестерина, препараты для разжижения крови и лекарства, снижающие давление, то есть гипотензивные», - заявила Елена Аверьянова.

По её словам, эти три препарата помогут пережить магнитные бури, а также падение и подъем атмосферного давления.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Дополнением к лекарственному комплексу, по словам эксперта, станет зеленый чай. Он не только хороший антиоксидант, но и напиток, благоприятно воздействующий на сосуды.

«Всем любителям кофе я бы рекомендовала переходить на зеленый чай, без всяких добавок, без ароматизаторов, просто хороший зеленый чай», - посоветовала Елена Аверьянова.

Кроме тото, пережить скачки атмосферного давления может помочь имбирь.

«...имбирь имеет ряд противопоказаний, как и любой сильнодействующий продукт, поэтому аккуратнее с ним. Но если противопоказаний нет, если нет заболеваний печени, то можно этот же имбирь добавить в зеленый чай, тогда будет ещё больший эффект именно для сосудов», - рассказала врач.

ЛЁГКАЯ ДИЕТА

Помимо этого, она отметила, что людям, находящимся в группе риска, необходимо снизить потребление соли, а также жирных и жареных продуктов. Это позволит уменьшить нагрузку на печень.

«Сочетание зелёного чая с имбирём и молочно-растительная, облегчённая диета на эти дни вкупе с назначенными препаратами, конечно, помогут», - подытожила гастроэнтеролог.