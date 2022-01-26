Понятия нормального атмосферного давления нет – Елена Аверьянова

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Терапевт и гастроэнтеролог, инфекционист с 20-летним стажем работы Елена Аверьянова специально для «Комсомольской правды в Пскове» рассказала, как перепады атмосферного давления сказываются на организме человека.

По словам эксперта, атмосферное давление – понятие динамическое. Ему свойственно меняться «буквально каждую секунду». То, каким оно будет, в частности зависит от расположения населённого пункта над уровнем моря и идущих атмосферных потоков, а также рельефа местности и климатических условий.

Более того, каждый человек по-своему реагирует даже на давление 760 мм ртутного столба, принятое за норму.

«Самочувствие зависит от того, как среагировали сосуды. А это зависит от их тонуса, наличия или отсутствия тромбов и атеросклеротических бляшек, гормонального фона, уровня стресса», - рассказала жителям региона врач.

По этой причине, по её словам, говорить об оптимальном атмосферном давлении для всех людей – ошибочно.

Как объяснила эксперт, обращать внимание псковичам следует не на количественные показатели атмосферного давления, а на его скачки.

«Если вы знаете, что завтра или послезавтра будет подъем или падение атмосферного давления, идёт антициклон или циклон, когда давление падает, то к этому надо подготовиться, к самому переходу», - дала рекомендации жителям Псковской области терапевт.

Кроме того, она убеждена, что организм среднестатистического псковича способен приспособиться к скачкам давления.

«Если мы выжили в первобытном обществе, то, наверное, и в 21 веке магнитные бури наш организм как-нибудь переживет», - подытожила Елена Аверьянова.