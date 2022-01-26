Школьники Пскова и Псковского района уйдут на дистанционку

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Сегодня, 26 января, губернатор Псковской области провёл совещание по эпидемиологической обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, наибольший скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован среди школьников. Заболеваемость ковидом возросла в два раза, ОРЗ – на четверть. Это стало причиной закрытия на карантин сразу 130 классов в городе.

Как заявил Нестерук, лидеры по заболеваемости коронавирусом – Псков, а также Псковский и Новосокольнический районы.

По мнению главного санитарного врача региона, переход на дистанционное обучение поможет снизить заболеваемости среди школьников.

Поддержали инициативу Нестерука и другие участники совещания.

«Сейчас болеют семьями. Все чаще взрослые заражаются от детей, — рассказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. — Только в этот вторник 14 детей поступили в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией. Такого не было ни разу за весь период пандемии».

Первый заместитель главы региона Вера Емельянова, в свою очередь, решение проблемы видит в поэтапном переходе на дистант. По её мнению, разумно будет переводить на удаленку пока лишь школьников Пскова и Псковского района.

После докладов всех чиновников глава региона Михаил Ведерников дал поручение в максимально сжатые сроки подготовить предложения по переводу образовательных учреждений на дистанционный формат.

На данный момент планируется, что дистанционка в псковских школах продлится полторы недели и 4 февраля обучающиеся сядут за парты. Однако дата выхода в образовательные учреждения может меняться в зависимости от эпидобстановки.

«...хороший результат получается чаще всего тогда, когда заранее готовишься к худшему», - заявил губернатор.