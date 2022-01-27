Михаил Ведерников вошёл в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2021 год

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится на восьмой строчке в списке самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2021 год. Об этом сообщили составители рейтинга из компании «Медиалогия».

На сегодняшний день Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова насчитывает 96 с половиной тысяч подписчиков. Кроме того, с начала пользования соцсетью губернатор выложил 4 090 публикаций. Ежедневно чиновник информирует население о важнейших событиях Псковской области, делясь информацией как в формате сторис, так и в полноценных постах.

Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Отметим, главе региона удалось подняться на строчку вверх, ранее он занимал девятое место среди губернаторов России.

По итогам 2021 года индекс цитируемости Михаила Ведерникова составил 1 642,50. Выяснилось, что чаще всего другие СМИ цитировали сообщение губернатора о том, что на концерте певицы Клавы Коки и рэпера Niletto 3 апреля 2021 года в Пскове был зафиксирован ряд нарушений по антикоронавирусным ограничениям. Тогда это спровоцировало многочисленные проверки по региону.

Добавим, в топ-3 самых цитируемых блогеров среди глав регионов вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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