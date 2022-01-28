Повышающие артериальное давление фрукты назвала псковский терапевт Елена Аверьянова

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Терапевт, гастроэнтеролог и инфекционист с двадцатилетним стажем Елена Аверьянова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове» рассказала, какие фрукты способствуют повышению давления.

По словам эксперта, фрукта, который бы напрямую повысил артериальное давление, нет.

Однако гастроэнтеролог рассказала жителям Псковской области о связи между повышением уровня сахара в крови и скачком артериального давления.

«Есть фрукты, которые могут повысить сахар и, соответственно, повысить давление. Это касается сладких фруктов по типу банана, винограда», - рассказала собеседница kp.ru.

Она также добавила, что это касается прежде всего пациентов с диабетом.

«У них скачок сахара может спровоцировать скачок артериального давления», - уточнила врач.

Кроме того, Елена Аверьянова порекомендовала псковичам следовать предписаниям врача, заявив: «Съешь яблочко, и у тебя всё пройдёт – такого не бывает».

Ранее «Комсомолка» писала, какой напиток укрепит стенки сосудов и поможет пережить перепады атмосферного давления.