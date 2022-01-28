ОРВИ и коронавирус у ребенка: как распознать и не заупустить заболевание, рассказала врач-педиатр

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Заболевание маленьких детей – это самое страшное для родителей. Как помочь малышу при вирусном заболевании и что важно сделать в первые дни болезни, рассказала главный внештатный инфекционист Псковской области, врач-педиатр Елена Карзанова в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

По словам Карзановой, при любой вирусной инфекции, как и при коронавирусе, важно следить за температурой и пристально наблюдать, не страдает ли ребенок от одышки. Также важно следить за внешними показателями организма.

«Маленькие дети не могут сказать, что пропал нюх. Первые два-три года они не могут четко сформулировать, что у них болит. Внимательно следите, не появилась ли синюшность носогубного треугольника, стал ли ребенок более вялый или, наоборот, ажиотирован, как он кушает», - отметила Елена Карзанова.

Любой знает, что нельзя сбивать температуру, равную 37. Но врач советует не мешать маленькому организму и при 38,5 градусах. Делать это можно, но не всегда. Достаточно применить элементарную помощь заболевшему ребенку, чтобы облегчить состояние.

«Наш организм устроен так, что при температуре 38 как раз идет формирование иммунного ответа. Повышение температуры — это защитный механизм. Если у ребенка нет судорожного анамнеза, постарайтесь его раздеть, чтобы не перегревался, ограничьте его активность, постарайтесь занять более спокойными играми, почитайте с ним книжку. Проявите участие к нему, ведь ребенок, который заболевает, требует повышенного внимания. Поделитесь своей теплой эмоцией, и вы увидите, как ребенок начнет поправляться, выздоравливать», - отметила инфекционист.

Когда появилось понимание, что ребенок заболел, нужно наладить ему питьевой режим. Также изменить и рацион. Теперь организму нужно отдохнуть от тяжёлой пищи и чаще спать. Родителям важно проветривать комнату ребенка, чтобы снизить вирусную нагрузку.

«Не надо хлоркой часто пользоваться, это вызывает аллергические проявления. Влажная уборка без применения антисептиков иногда полезнее», - уточнила Елена Карзанова.

Потеть при температуре – не всегда хорошо. Ребенку важно контролировать тепло, чтобы тот не потел и не попадал под сквозняки.

Несмотря на лёгкое питание, ребенку нужно восполнять витамины. Так маленький организм быстрее восстановится. К примеру, можно заваривать морсы или добавлять в рацион витамины.

«Есть общие рекомендации для детей до 7 лет, когда они должны получать достаточное количество витамина D – отнеситесь к этому с пониманием», - уточнила педиатр.

Полезен для детей и цинк. Но его дозировку нужно уточнить у лечащего врача. Также и специфические препараты ненужно самостоятельно назначать для болеющего малыша.

«Если вы будете сбивать ему температуру 37,3, самостоятельно назначите ему антибиотики — это действительно большой вред. Если в течение 3 дней у ребенка температура не выше 38,5, нет судорог, вы можете спокойно справиться с этой ситуацией сами. Если видите, что температура не снижается и ваши усилия по неспецифическому лечению бесполезны, участковый доктор или скорая помощь придет вам на помощь», - подчеркнула педиатр.

Воздержаться от самолечения – это очень важно для родителей ребенка.«Переговорите со своим участковым медиком, – посоветовала врач, он знает, кто вокруг вас живет и с какими проблемами. Если у вас соседи с гриппозным очагом, это один подход. Если масса подтвержденных случаев коронавируса, то тактика ведения таких детей будет другой».