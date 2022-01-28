Как восстановить вкус после перенесённого ковида, рассказала главврач псковской инфекционки

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Несмотря на то, что многие пациенты вылечились от коронавируса уже давно, отголоские болезни всё ещё слышны, и проявляются они проблемами с обонянием. Главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте, отвечая на вопрос подписчицы, рассказала, что делать, чтобы восстановить привычные вкусы после перенесенного коронавируса.

Отметим, псковичка пожаловалась не на отсутствие вкуса, а на изменённые запахи: «год после ковида, до сих пор яйца, мясо противны».

Такое явление врач назвала дисгевзией и сказала, что оно напряму связано с аносмией – потерей обоняния.

Анастасия Повторейкр порекомендовала начать лечение с ежедневных обонятельных тренировок с визуализацией. Как правило, их проводят два раза в день, применяя визуализацию различных источников запахов. Например, лимона и розы.

«После шести месяцев тренировок обоняние у пациентов, по наблюдению австрийских учёных, полностью восстановилось. Кроме того, по данным МРТ, частично восстанавливаются участки головного мозга, отвечающие за обоняние», - написала главврач псковской инфекционки.