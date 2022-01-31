Главврач псковской инфекционки рассказала, можно ли гулять при ковиде

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Пока одни пациенты с коронавирусом попадают в отделения интенсивной терапии, другие чувствуют лишь небольшое недомогание, похожее на состояние при стандартном ОРВИ, и проходят амбулаторное лечение. Многих из тех, кто переносит COVID-19 в лёгкой форме, интересует вопрос: можно ли гулять при ковиде? Ответ на него дала в своём Instagram-аккаунте главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

По её словам, пациентам с положительным тестом на коронавирус необходимо соблюдать обязательный режим самоизоляции.

Выйти за пределы своего дома, рассказала Анастасия Повторейко, будет можно лишь после получения отрицательного ПЦР-теста.

Однако, несмотря на запрет на прогулки на свежем воздухе, специалист заявила, что пациентам с коронавирусной инфекцией важен свежий воздух.

«Необходимо регулярно проветривать квартиру», - дала рекомендации главный врач городской инфекционки.

Кроме того, уже после получения отрицательного мазка режим пациента можно расширить, включив в него в том числе прогулки на свежем воздухе.