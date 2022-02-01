Об опасности стеноза гортани из-за COVID-19 у детей предупредила врач

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Как известно, коронавирусная инфекция страшна своими последствиями и осложнениями. Установлено, что вирус, покинув организм пациента, ещё долго может напоминать о себе. У кого-то это вырвжается потерей обоняния, а у кого-то – стенозом гортани. О его причинах возникновения и опасности стеноза гортани у детей, отвечая на вопрос подписчицы в своём Instagram-аккаунте, рассказала главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Стеноз – сужение гортани, в результате которого происходит перекрытие ее просвета и снижение скорости попадания воздуха в органы дыхания», - объяснила эксперт.

По её словам, стеноз гортани – это грозное осложнение, возникающее, как правило, у детей. Чаще всего, добавила Повторейко, оно появляется после перенесённых вирусных и бактериальных инфекций.

Так, стеноз гортани может возникнуть и на фоне бушующего в Псковской области коронавируса.

Как рассказала врач, стеноз опасен развитием острой дыхательной недостаточности.

Однако Анастасия Повторейко отметила, что заболевание, к счастью, поддаётся лечению и пациенты полностью выздоравливают.

«В большинстве случаев при своевременном обращении к специалистам лечение стеноза гортани у детей проходит успешно», - подытожила медик.