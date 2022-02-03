Эксперт по питанию: что есть на удаленке, чтобы не шокировать коллег новыми формами

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В связи с очередной волной коронавируса сотрудники псковских организаций должны быть переведены на удаленку в количестве 30%. Такое поручение дал глава региона Михаил Ведерников. В связи с этим активность многих горожан значительно снизилась: если раньше даже малоподвижные жители тратили калории по дороге на работу и обратно, то теперь их физическая деятельность часто ограничивается редкими выволазками в магазин. О том, каким должен быть рацион в период удалённой работы, в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове» рассказала терапевт и гастроэнтеролог, инфекционист с 20-летним стажем работы Елена Аверьянова.

В первую очередь, эксперт заявила, что необходимо обеспечить питьевой режим.

«Полтора литра в день, если противопоказаний нет – до двух, но, в целом, полтора литра именно воды и где-то 2-3 чашки зелёного чая, если тоже нет противопоказаний», - порекомендовала Елена Аверьянова.

Врач также посоветовала псковичам убрать из привычного рациона углеводы.

«Сократить количество сахара и вообще углеводов. Углеводы должны уйти первыми в связи с удаленкой», - заявила специалист.

По её словам, благотворно на организме скажется переход на молочно-растительную пищу с добавлением белка в виде куриной грудки, индейки, кролика, а также рыбы.

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«Поскольку у большинства людей количество калорий, затраченных на удаленке гораздо меньше, чем на работе, в поездках и так далее, в связи с маленьким количеством передвижений по квартире, конечно, калории не должны выходить за две тысячи», - заключила гастроэнтеролог.

Она также добавила, что эта цифра может незначительно меняться в зависимости от индивидуальных особенностей, однако в среднем две тысячи калорий – это максимум, необходимый для спокойной жизни.

Кроме того, врач посоветовала жителям региона увеличить количество клетчатки. Ее, по словам Елены Аверьяновой, можно получить из овощей, особенно зелёных, а также фруктов.

«...но фрукты тоже не слишком сладкие, не бананы. Можно цитрусовые, если нет аллергии, яблоки и груши», - уточника медик.

Помимого этого, отличным блюдом для тех, кто весь день сидит за компьютером, станут каши. Готовить их желательно на воде. При этом допустимо добавление лишь небольшого количества молока.

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«Вот такая молочно-растительная диета, достаточное белковое сопровождение, необходимо правильное соотношение белков, жиров, углеводов и витаминов именно из овощей и фруктов», - заключила эксперт.

Терапевт также добавила, что в качестве перекуса отлично подойдут орехи. Однако, включая их в рацион, стоит учитывать индивидуальные особенности и противопоказания.

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Помимо этого, прекрасным перекусом станет творог.

«Творог желательно употреблять с минимальным количество жирности, потому что его едят не столько из-за молочного жира, сколько из-за белка и кальция, которые там есть. Рыба и творог – это вообще оптимальные источники белка», - заявила гастроэнтеролог.

Елена Аверьянова напомнила псковичам, что в день не стоит перекусывать больше трёх раз.

«И на ночь за два часа желательно не есть и даже не пить», - заключила врач.

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