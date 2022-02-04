«С жуткой тоской»: о переживаниях собак после возврата рассказали псковские зоозащитники

Фото: «Зоозащита»
Волонтёры псковского зооприюиа рассказали, как животные переживают возвраты. Пост на эту тему выложили в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».
Зоозащитники отметили, что иногда причины возвратов обоснованы, в таких случаях «без каких-либо претензий». К таким ситуациям волонтёры отнесли смерть хозяев, аллергию, неприятие животными друг друга, неправильное оценивание собственных сил и возможностей.
«Причины веские. Жизнь у всех в семье должна быть радостной и комфортной. Если нет – лучше не тянуть!» - написали сотрудники «Зоозащиты».
Однако бывают ситуации, когда собак возвращают беспричинно.
«Такие возвраты самые тяжёлые, с длительной реабилитацией животного, с жуткой тоской и обидой... » - рассказали псковичам.
Фото: «Зоозащита»
К сожалению, отметили волонтёры, иногда они совершают ошибки в подборе хозяев.
«...хотя вспоминая такие пристраивания, тревога бывает сразу. Иногда на договоре ставим красный восклицательный знак. Вот животные с такими знаками чаще всего и возвращаются.. человеческий фактор...собачье горе..» - написали зоозащитники.