Псковичам рассказали, в каких случаях необходимо посетить стоматолога

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Нередко пациенты пренебрегают посещением стоматолога, купируя боль таблетками и прибегая к народной медицине. «Комсомольская правда в Пскове» выяснила, когда посещение зубного врача не стоит откладывать в дальний ящик.

По словам эксперта kp.ru, увиденный кариес при самостоятельном осмотре полости рта – повод обратиться к стоматологу.

Кроме того, кровоточащая десна при чистке зубов также укажет на проблемы со здоровьем полости рта.

«Чувствительность зубов на холодное, появились боли на сладкое, кислое, на горячее, а также самопроизвольные боли», - перечислил причины похода к стоматологу эксперт.

Помимо этого, хруст челюсти также станет поводом, чтобы обратиться к врачу.

Нужно понимать, отметил эксперт, что до появления внешних симптомов, сигнализирующих о проблемах полости рта, может пройти достаточное количество времени. Поэтому поход к стоматологу должен быть систематическим. В противном случае обычный осмотр или гигиеническая чистка может превратиться в длинный процесс дорогостоящего лечения.

«Если с последнего приема прошло полгода, уже необходимо нанести визит к стоматологу», - подытожил эксперт kp.ru.