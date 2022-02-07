Как изменились пособия в Псковской области с февраля 2022

.

В 2022 году меры социальной поддержки, предоставляемые Пенсионным фондом России были пересчитаны с начала февраля. Их коснулась индексация в 8,4% по постановлению Правительства. Величина инфляции была продиктована данными Росстата за 2021 год. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПФР по Псковской области.

Материнский капитал

Маткапитал на первенца с февраля составляет 524 527,9 рублей. Его увеличили более чем на 40 тысяч рублей. Такую же сумму получат семьи, где есть два ребенка, рождённые (усыновленные) до 2020 года.

Для детей, рождённых с 2020 года, будет положен повышенный материнский капитал в размере 693 144,1 рубля. С февраля его увеличили почти на 54 тысячи.

Если семья воспользовалась маткапиталом, а после на свет появился второй ребенк, то господдержка на него составит 168 616, 2 рублей.

Напомним, с 2007 года уже более 47,2 тысяч семей получили средства материнского капитала.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг

ЕДВ – выплата, которую ежемесячно получают инвалиды, ветераны, лица, подвергшиеся воздействию радиации во время техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Всего таких федеральных льготников в Псковской области 65 166 человек. С февраля величина этой господдержки проидексирована на 8,4% (на 1 313,44 руб.). В составе ЕДВ льготники получают набор социальных услуг, которые можно обналичить деньгами.

- Лекарства, медицинские изделия, лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 руб. в месяц),

- путевка на санаторно-курортное лечение с профилактикой основных заболеваний (д.э. – 156,50 руб. в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (д.э. – 145,30 руб. в месяц).

Социальные пособия и компенсации и иные меры социальной поддержки

Наибольшая господдержка выделяется семьям с детьми, при рождении ребенка или усыновлении, пособия неработающим родителями и опекунам по уходу за ребенком до 1,5 лет, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от радиации и мн.др.

С февраля социальная поддержка этих категорий граждан увеличилась на 8,4%. Всего ее получают почти 4 тысячи граждан.

Пособие на погребение

Увеличение пособий с февраля затронуло и господдержку на погребение. Его выдают в ПФР родственникам умершего пенсионера, который не работал. умершего пенсионера, если он не работал. Теперь данная сумма составит 6 964,68 руб.