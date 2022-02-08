Почти 600 вызовов совершила псковичка, чтобы дозвониться до регистратуры поликлиники

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Многочисленные жалобы на невозможность дозвониться до регистратуры медучреждений поступают от псковичей. Наиболее терпеливые без устали пытаются дозвониться, а другие сдаются и вызывают на дом платных врачей. Об этом горожане неоднократно сообщали в псковских группах в социальных сетях и на своих страницах.

Так, одна из местных жительниц в надежде услышать ответ по ту сторону телефона позвонила в районную поликлинику в общей сложности 599 раз.

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«Это полное издевательство!!! До поликлиники не дозвониться!!! Что делать родителям с больным ребенком (у меня сразу двое с t39)?!» - возмутилась женщина.

Другая горожанка позвонила в регистратуру районной поликлиники 85 раз, так и не получив ответа. По этой причине местная жительница была вынуждена вызвать платного врача на дом.

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупреждал, что звонить пациентам придётся «не один раз», чтобы вызвать врача, однако о цифре в 600 безрезультатных звонков с одного номера псковичи тогда подумать не могли.