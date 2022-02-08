Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье8 февраля 2022 9:35

Почти 600 вызовов совершила псковичка, чтобы дозвониться до регистратуры поликлиники

Псковичи «обрывают» телефоны в надежде дозвониться до регистратур поликлиник
Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Многочисленные жалобы на невозможность дозвониться до регистратуры медучреждений поступают от псковичей. Наиболее терпеливые без устали пытаются дозвониться, а другие сдаются и вызывают на дом платных врачей. Об этом горожане неоднократно сообщали в псковских группах в социальных сетях и на своих страницах.

Так, одна из местных жительниц в надежде услышать ответ по ту сторону телефона позвонила в районную поликлинику в общей сложности 599 раз.

.

.

«Это полное издевательство!!! До поликлиники не дозвониться!!! Что делать родителям с больным ребенком (у меня сразу двое с t39)?!» - возмутилась женщина.

Другая горожанка позвонила в регистратуру районной поликлиники 85 раз, так и не получив ответа. По этой причине местная жительница была вынуждена вызвать платного врача на дом.

.

.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупреждал, что звонить пациентам придётся «не один раз», чтобы вызвать врача, однако о цифре в 600 безрезультатных звонков с одного номера псковичи тогда подумать не могли.

Красота и здоровьеИнтересное