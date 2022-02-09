Как стать смарт-юзером: секретные лайфхаки для выгодных покупок

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Вместе с Tele2 представляем подборку лайфхаков, с помощью которых вы можете пользоваться привычными сервисами и услугами выгоднее, чем обычно.

Ходить в театр каждую неделю? Легко!

Это можно назвать «абонементом для души». Tele2 дарит всем своим абонентам скидку 20% на билет в Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина. Для того чтобы ее получить, нужно активировать предложение на сайте или в приложении, получить SMS с промокодом и предъявить его на кассе.

При этом на одном посещении скидка не сгорает – применять ее можно еженедельно в течение всего года.

Выгода – только про деньги? Не всегда

И про время – тоже. Сэкономить час, а то и больше на приготовлении обеда или ужина можно заказав еду на дом. При этом никто не отменял выгодных предложений. Через программу «Больше» от Tele2 можно заказать пиццу из «Додо Пицца» со скидкой 25% или получить ролл в подарок при заказе от 999 рублей в «СУШИШОП».

Кстати, никто не запрещает воспользоваться и первым, и вторым вариантом в один день и не переживать о перекусе для всей семьи.

Тратите мало минут? Купите на них смартфон

Продолжая тему времени. Вы когда-нибудь задумывались о том, что если вы почти все время общаетесь через мессенджеры, то минуты на звонки могут все равно пригодиться? Для таких абонентов Tele2 предлагает обменивать минуты на скидку на смартфоны Xiaomi. Механика простая: переходите в раздел обмена минут, выбираете количество времени, которое хотите обменять и применяете скидку при покупке смартфона в салоне Tele2.

Все условия акции можно узнать на сайте программы лояльности «Больше».

Сделать приятно – ничего не стоит

В качестве сюрприза или дополнения к нему каждый абонент Tele2 может получить ювелирное украшение в подарок. При этом сразу несколько: такие акции проводят Sunlight, SOKOLOV, АДАМАС, 585GOLD. Все предложения можно посмотреть в разделе «Подарки» на сайте Tele2. Отличный вариант оказать знаки внимания каждой. Просто так или, например, в преддверии международного женского дня.

Постоянно быть на связи

И иметь возможность использовать все перечисленные бонусы. Сейчас выгодно не только быть абонентом Tele2, но и стать абонентом Tele2. Специально для псковичей оператор предлагает выгодный тариф «Мой онлайн+». При подключении абоненту станет доступны не только все акции программы лояльности «Больше», но и привлекательные условия самого пакета. За 350 рублей в месяц вы получите безлимит на соцсети, мессенджеры, звонки внутри сети Tele2. Также будут доступны 500 минут на звонки абонентам других операторов и 40 гигабайт интернета. Кроме этого в тариф входит подписка Wink Optimum: это доступ к более чем 13 000 фильмов, 100 ТВ-каналам, а также сериалам и мультфильмам. Вариант для настоящих смарт-юзеров.