Как вести себя, если провалился под лёд, напомнили жителям Псковской области

.

В ближайшее время дневная температура воздуха в Псковской области будет преимущественно плюсовой. В связи с этим выход на псковский лёд становится всё более опасным. В эфире одной из городских радиостанций государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по региону Иван Старыш рассказал, как действовать, если вы провалились под лёд.

Важнее всего, по словам специалиста, не поддаваться панике. Далее, продолжил он, нужно раскинуть руки по сторонам и по возможности снять обувь.

Кроме того, важно понять, с какой стороны вы пришли – в том направлении лёд будет более прочным.

«Нужно пытаться выбираться из полыньи в ту сторону. Выбираться надо так: пытаться закинуть одну руку, обломать лёд, если он не ломается – закидывать руку и пытаться закидывать ногу, - рассказал Иван Старыш. - Если человек молодой и тренированный, нужно попытаться подтянуться и закинуть колено или ногу на лёд. Дальше важно не вставать и бежать, а перекатываться в ту сторону, откуда ты пришёл».

Ранее гость радиоэфира рассказал слушателям, сколько человек погибло в водоёмах Псковской области в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Псковичей просят не выходить на лёд Великой из-за потепления (Подробности)