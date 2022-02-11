Как молодежь Изборска в начале XX века искала себе вторую половинку, рассказали в музее-заповеднике

Фото здесь и далее изборской молодежи 1 половины XX века из фондов Государственного музея-заповедника "Изборск"

«Приближается день всех влюбленных, а раньше такого и не знали. Однако, свою вторую половинку мечтали найти все! И где, как не на *супрядках, молодые люди могли себе присмотреть пару», – рассказывают в музее-заповеднике.

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*Супрядки - посиделки для прядения и других женских рукоделий. Собирались на супрядки каждый вечер с Покрова Богородицы, за исключением постов и канунов праздников. Кроме прядения льна и шерсти, девушки вышивали на пяльцах, плели кружево на подзоры и салфетки – все это потом входило в приданое.

Супрядка была местом, где девушки могли свободно встречаться с парнями, выбирать себе жениха. Парни также приходили со своей работой: плели лапти и чуни - крутцовики, точили на переносных станочках веретёна. Бывало, что и «мальцы лет до 15-ти» пряли, если в семье не хватало женских рук. Парни играли в разные игры – «в шубу», в карты, рассказывали сказки. Супрядка разделялась на две части: время для работы и время для танцев и игр.

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ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Девушки, поджидая парней, примечали: если веретено нечаянно упало, в какую сторону оно повернётся концом, с этой стороны и должны явиться парни. Придя на супрядку, парни здоровались и рассаживались около понравившихся им девушек: «Кавалер сядет к моей прялке – весь в пыли и уйдёт».

Повсюду известно поджигание кудели, которое могло служить знаком окончания работы и начала гулянки. Игры и танцы на супрядках не отличались от обычных гуляночных развлечений. Супрядки кончались поздно вечером, а уходили все разом. По пути девушки и парни чудили.

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Каждая мать, выдавая дочери кудель на вечер, примечала, сколько та успеет напрясть. Поэтому, если девушка прогуляла этот вечер с парнем, он мог и украсть тут же на супрядке чужую ручешку и отдать ей. Иногда парень, подыскивающий работящую невесту, незаметно для девушки совал в кудель щепочку и наблюдал, за какое время кудель будет допрядена до этой отметки.

Традиция посиделок молодежи на супрядках сохранялась лишь до середины ХХ века, поскольку с середины 60-х годов начинает развиваться фабричное производство и необходимость изготовления домашней ткани теряет актуальность.