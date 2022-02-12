«С огнём играет»: третий раз за 1,5 года житель Печорского района учиняет пожар

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Третий раз за 1,5 года выехали 11 февраля пожарные спасать от огня жителя деревни Дубник Печорского района. И третий раз причина одна – неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот раз мужчина не уследил за баней. К счастью, пожарным удалось спасти печерянина.

Однако соседи на это уже не надеялись.

«Мы даже и не думали, честно говоря, что выживет. Думали, всё, доигрался, третий раз не уцелеет», - поделился с нами сосед мужчины.

Первый раз пожар случился в доме печерянина в сентябре 2020 года. Тогда погорельца спасли участковые уполномоченные полиции Иван Кекин и Артур Александров. В тот день погибавшему мужчине буквально повезло: полицейские находились в соседней деревне и смогли оперативно прибыть к месту, охваченному огнём.

Поступок печерских полицейским тем сентябрьским днём не остался незамеченным. Спасители мужчины, Иван Пекин и Артур Александров, стали победителями в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита».

Кроме того, за мужество и профессионализм руководство УМВД России по Псковской области также решило поощрить полицейских.

Как нам рассказали местные жители, до пожара мужчина славился производством сыра и молока, разводил животных, среди которых были даже индюки. По словам соседей, особо любили продукты печерянина не только соотечественники, но и эстонцы.

Однако после первого пожара жизнь погорельца начала стремительно меняться: продукция собственного производства перестала пользоваться спросом, а самого мужчину хозяин переселил в баню.

Спустя время и баню настигла участь дома. Вновь пламя окружило мужчину. Однако постройка во время второго пожара уцелела, а печерянин продолжил своё проживание в ней.

«Хозяйство своё пропил, всего лишился мужик», - делятся местные жители.

Но не только хозяйства лишился «мужик», но и бани. Второго пожара постройка не выдержала. 11 февраля 2022 года с пламенем в деревне Дубник боролись 7 человек с использованием 3-ех единиц техники. Несмотря на все усилия, сохранить баню не удалось.

Последствия неосторожного обращения с огнём местного жителя не на шутку пугают земляков. Так, и 11 февраля страх завладел ими: ещё немного, и огонь перекинулся бы на соседние дома. К счастью, трагедии удалось избежать.

Добавим, ранее начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Игорь Полозов сообщал, что в Псковском районе увеличилось количество погибших на пожарах.

ГУ МЧС России по Псковской области призывает жителей региона к осторожному обращению с огнем в целях предотвращения пожаров.