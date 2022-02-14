54-ое место заняла Псковская область в рейтинге российских регионов по качеству жизни

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На 54-ом из 85-ти мест оказалась Псковская область в рейтинге регионов страны по качеству жизни. Исследование было проведено РИА Новости.

Рейтинг аналитики составляют уже десятый раз на основе 67 показателей. К ним относятся уровень доходов населения, его занятость и рынок труда. Специалисты также анализировали жилищные условия населения и безопасность проживания.

Во внимание были взяты и демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования.

Кроме того, при составлении рейтинга учитывались обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

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Согласно данным РИА Новости, на соседних с Псковской областью местах оказались Новгородская область (53 место) и Магаданская область (55 место).

В тройку лидеров ожидаемо попали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, в то время как в числе наименее благоприятных для жизни регионов оказались Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область.