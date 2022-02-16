Названы необычные и редкие специалисты, которые требуются в Пскове

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Более четырех тысяч новых вакансий разместили работодатели региона с начала 2022 года. Оказалась, что в Псковской области также требуются и редкие специалисты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили эксперты hh.ru, проанализировав рынок вакансий.

Так, в Пскове ищут проводника пассажирских вагонов с зарплатой от 40 000 рублей на руки.

Аналитики также отнесли в список редких вакансий испытателя электрических машин, аппаратов и приборов. Такому специалисту заплатят 25 000 рублей до вычета налогов.

«Можно повысить разряд, получить вторую профессию, пройти школу мастера или молодого инженера», - перечислила преимущества компания.

Вырос в Пскове спрос и на домашний персонал. Так, например, няне-домработнице обещают зарплату 40 000 рублей на руки.

А в отрасли швейной промышленности ищут конструктора-модельера. Зарплата – от 40 000 рублей до вычета налогов. Обязанностями такого специалиста на Псковском производстве станут конструирование моделей женской одежды из текстильных и трикотажных материалов, а также создание и градация лекал одежды по эскизу дизайнера.

Кроме того, псковской компании требуется копирайтер со знанием английского языка, разбирающийся в криптовалюте. Такому специалисту обещают от 20 000 рублей на руки + мотивационную часть. Она будет складываться из количества переведённых статей и копирайтинга.