Многодетная великолучанка покорила Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале Россия 1

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Перед началом выступления, харизматичная Мари рассказала, что она «певица, преподаватель французского языка, но по профессии политолог-переводчик». Великолучанка уверенно называет себя афро-русской, так как ее мама из России, а отец из Камеруна.

Женщина поделилась, что ее отец запрещал ей петь в любых местах, кроме церкви и дома, но не рассматривал в своей дочери певицу по специальности. Причину глава семейства объяснял тем, что он - доктор физико-математических наук, и его дочь не может развлекать народ.

До своего совершеннолетия Мари Нжипуакую согласилась с отцом и поступила на медицину. Однако спустя два года, когда Мари исполнилось 18 лет, она бросила учебу и выбрала политологию. Там она могла уделять больше времени творчеству, а именно, пению.

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«Я люблю быть на сцене, потому что там ты можешь быть кем хочешь. Ты можешь хулиганить, ты можешь смеяться, можешь плакать – главное это делать от души и получать эмоции от зрителя. Это здорово просто!» – поделилась Мари.

Отправившись на 12-метровую сцену с сотней экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, великолучанка рассказала жюри, что исполнит «любимую песню, от которой получает море позитива и положительных эмоций», и понадеялась, что судьи почувствуют те же эмоции.

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«Я думаю, это серьезный конкурент. Ей комфортно, она улыбается, она спокойна», - поделился ведущий шоу Николай Басков перед выступлением участницы. Также одна из судей прокомментировала, что Мари «даст жару» и что она - «человек, который точно не первый раз стоит на сцене».

Исполнив песню «It’s Raining Men» американской группы The Weather Girls, Мари Нжипуакую получила 50 голосов жюри из 100.

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«Это было захватывающе, зажигательно, ярко. Вы вышли такая спокойная, фундаментальная, у вас все прекрасно», - отметил Николай Басков.

Первой, кто решила поделиться впечатлением из судей, оказалась певица и продюсер джазовых проектов Анжелика Алферова. Она назвала участницу высокопрофессиональнийшей вокалисткой. «Волнение никто не отменял. То, что ты показала сегодня - это процентов 30 от того, что ты можешь», - высказалась певица.

Следующая поделилась своими эмоциями певица Ольга Варвус. Она указала, что песня была сложной, и сразу поняла «грязные нотки». Однако отметила, что Мари их «зарядила».

«Спасибо вам большое, кто встал, кто не встал. Вы мне даете настрой идти вперед и не оставлять то, чем я занимаюсь. Я буду все равно петь в любом случае!» - поблагодарила Мари Нжипуакую.

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Великолучанку поддержал звездный фониатр Лев Рудин, заявив, что сразу понятен ее профессионализм, уровень, вокальная техника и прекрасный голос. «Голос покоряет ваш, большое вам спасибо», - заключил он.

«Когда вы вышли, сразу же в глазах, улыбке, в подаче - это был праздник. Я понимаю, что мы выходим на сцену, и иногда поем капиталом, иногда процентами. Это как день сложится. В вашем случае, подсказали мне мои коллеги, что у вас сегодня были проценты. Мне хотелось бы попасть на ваш концерт и послушать капитал вашего голоса. Спасибо большое, вы умничка!», – прокомментировал Николай Ерохин, солист Музыкального тетра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Глава жюри Сергей Лазарев обратил внимание на красоту и харизму участницы из Великих Лук. И заметил, что Мари приболела, так как голос не сильно слушается.

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«Возможности колоссальные, но когда ты используешь свой голос на 30% из 100 возможных - это сложно, особенно когда добавляются нервы, когда добавляются соревнования, и когда ты ничего не можешь перенести. В любом случае, это было очень яркое выступление, вы боролись до самого конца. И я считаю, что вы действительно зарядили всех нас своей невероятной солнечной энергией. Спасибо вам, за то, что приняли участие, выздоравливайте и привет всем деткам», - поделился Сергей Лазарев.

В конце, Мари Нжипуакую еще раз поблагодарила тех, кто встал и не встал и отправилась за стойку ожидания.

«Я расстроился на самом деле, потому что Мари была великолепной, и оказалось, что она сегодня не очень хорошо чувствует, а для голоса вы не представляете, какая это катастрофа. Я желаю ей от всего сердца скорейшего выздоровления, радости от того, чем она занимается», - подытожил ведущий проекта.