Частичная мобилизация в Псковской области 2022: первые выплаты, снаряжение граждан и поддержка семей

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Тема частичной мобилизации стала самой обсуждаемой новостью в регионе в сентябре 2022 года. В видеообращении «Своих не бросаем» в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников еженедельно разбирает самые важные вопросы, связанные с частичной мобилизацией в России.

ТРЕТЬ ПОЛУЧИВШИХ ПОВЕСТКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА СЛУЖБУ

С момента объявления частичной мобилизации на службу из Псковской области отправились почти 1500 человек, при этом число врученных повесток составило более 4000.

Михаил Ведерников отмечает, что явка в военкомат в большинстве случаев необходима для уточнения данных, поскольку нужно актуализировать информацию о состоящих на воинском учете.

ОШИБОЧНО МОБИЛИЗОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ

В Псковской области после убытия в воинскую часть вернули 71 мобилизованного по различным основаниям.

Ранее Михаил Ведерников отмечал, что ведется проверка баз данных военкомата для возвращения тех, кто был мобилизован ошибочно.

ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МОБИЛИЗАЦИИ РАЗБИРАЮТСЯ ДЕТАЛЬНО

Михаил Ведерников сообщил, что ему пришло более 300 жалоб о том, что мобилизуемые не соответствуют критериям. Губернатор отметил, что каждый случай детально разбирается. Все обращения по вопросам мобилизации рассматриваются Правительством Псковской области, военкоматом и прокуратурой.

Михаил Ведерников рекомендует обращающимся открывать аккаунты в соцсетях или указывать контактную информацию сразу в обращении для того, чтобы можно было связаться с целью уточнения информации.

БЛИЖАЙШИЕ ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗУЕМЫЕ ПОЛУЧАТ В НОЯБРЕ

Михаил Ведерников сообщил о том, что первые выплаты мобилизованные граждане получат в середине ноября. Зарплаты выплачиваются 10-11 числа каждого месяца за предыдущий.

ПРИНЯТ КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ

В Псковской области разрабатывается пакет необходимых мер для поддержки семей мобилизованных. Администрация региона постоянно держит связь с мобилизованными и их родственниками. По их обращениям будут приниматься необходимые меры.

Михаил Ведерников подчеркнул, что принятие мер обусловлено возможностью их реализации, так как это зависит от бюджета региона.

ОДЕТЫ, ОБУТЫ И ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

Мобилизованные из Псковской области направляются в учебный центр в Тверской области. Губернатор сообщает, что главы Себежского и Новосокольнического районов лично пообщались с бойцами и изучили условия их проживания. Жалоб нет, все одеты, обуты и обеспечены всем необходимым. У всех настроение отличное, бодрое.

ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПОЯВИЛСЯ В ПСКОВЕ

В Псковской области заработал единый информационный центр и горячая линия для родственников мобилизованных граждан. Семьи призывников смогут быстро получить необходимые сведения и официальную информацию, а также дать обратную связь.

Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Александру Серавину проработать вопрос обеспечения мобилизованных псковичей разрешенными мобильными устройствами и продовольственными наборами.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ ПСКОВИЧАМ МОШЕННИКИ

В Псковской области орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками военных структур и предлагают купить документ, освобождающий от призыва.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда злоумышленники представляются мобильными операторами и сообщают жертвам о том, что срок действия договора предоставления услуг истекает. Мошенники предлагают быстро переоформить договор, после чего просят перейти по ссылке и сообщить реквизиты карты для оплаты услуг или перевести средства на счет организации.

Управление УМВД России по Псковской области рекомендует предупредить близких о подобных махинациях и быть крайне бдительными.