«На днях мне машину повредили, вчера знакомому капот выломать пытались»: случаи автовандализма участились в Пскове

.

По ночам в городе орудуют злоумышленники, а утром жертвы обнаруживают выбитые стекла автомобилей, поврежденные капоты, отсутствие светодиодных балок и инструментов.

«Добрый день! Сегодня ночью на Шестака, 23 у меня в машине выбили стекло и украли инструмент. Если кто-то что-то видел, или есть, может, запись с видеорегистратора, напишите, пожалуйста», – пишут разгневанные псковичи.

Автовандалы орудуют не только на Завеличье. Подобные случаи зафиксированы и на Запсковье.

«Украли светодиодную балку с машины прямо во дворе дома. Улица Инженерная, 13а», – написал пскович.

.

«Какая-то *** повредила служебный автомобиль, – написал злобный пост житель областного центра, – Оторвали с мясом дворник. Машина была припаркована на дублере напротив Инженерной, 66. Скорее всего это та же ***, которая недавно проколола колеса у десяти машин на Инженерке».

.

Автовладельцы сообщают, что уже подали заявление в полицию, и собираются довести дело до суда.

В комментариях граждане отмечают, что злоумышленники быть пойманными не боятся – подобные случаи вандализма происходят в людных местах:

«В городе *** происходит, причем полный. На днях мне машину повредили, вчера знакомому капот выломать пытались, чтобы аккумулятор добыть. И везде людные места..».

Случаи автовандализма отмечаются и на улице Красноармейской.

«Такие и на Красноармейской имеются, выдрали балку вместе с решеткой и куском бампера на машине Газель месяц назад», – объяснил пскович.

.

Псковичке удалось заснять вандалов, шумно разгуливающих на улице Леона Поземского в ночное время. На видео видно двух мужчин, в руках один из них несет автомобильную магнитолу. Спустя некоторое время злоумышленник срывает дорожный знак и скрывается вместе с ним.

.

Если в предыдущем зверском случае были задействованы взрослые мужчины, то в следующей истории «постарались» уже дети. Но совершенно не верится, что такое с машиной могли сотворить несовершеннолетние.

.

«Детки порезвились», – с такими словами к нам в редакцию прислала фото читательница. Авто не на ходу подверглось пыткам подростков.

Автовладельцы не перестают сообщать о беспределе. И обращают внимание, что при мелком ущербе авто готова разобраться полиция, а вот случаи с крупными хищениями и порчей расследуются сразу Следственным комитетом. Пострадавшие также делятся адресами ремонтов, рекомендуют оформлять ОСАГО и оставлять автомобили на платных парковках.