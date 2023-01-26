Минималистичный дизайн ванной комнаты с помощью плитки

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Этому стилю свойственна лаконичность и сдержанность, отсутствие перегруженности и простота линий. Минимализм в ванной комнате приобретает особую актуальность, когда стоит задача визуально раздвинуть границы тесного пространства, добавить в него света и воздуха. Как правильно обустроить помещение, используя керамическую плитку?

Минималистический дизайн в пределах такой функциональной зоны, как ванная, создать не так уж и сложно, необходимо лишь приложить немного усилий при выборе оптимального варианта отделки. Сегодня ассортимент керамики чрезвычайно широк и разнообразен. Отечественные и зарубежные компании, специализирующиеся на ее производстве, предлагают массу решений для стен и пола. На что особенно стоит обратить внимание?

Прежде всего, предпочтение лучше отдать светлым тонам облицовки со сдержанной графикой. Помимо ее полезной способности зрительно увеличивать пространство, она становится прекрасным базовым фоном для остальных предметов обстановки в стиле «минимализм». Легкий рисунок на поверхности покрытий белого, светло-серого или светло-бежевого оттенка создаст иллюзию воздушности. Особенно эффективно с этим справляются имитации благородного мрамора с изящными прожилками или цемента с идеально гладкой текстурой. При желании можно совместить две копии, использовав первую для стен, а вторую – для пола. Кроме того, урбанистическая эстетика смягчается при помощи природных мотивов, что добавляет ванной уюта.

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В минималистических интерьерах тщательно подбирается каждая деталь, приходится отказываться от всего лишнего, фокусируясь на формах, текстурах и цветовых нюансах. Приветствуется натуральность отделки. Плитка, как экологически чистый продукт, идеально вписывается в эту концепцию. Она может принимать облик других материалов, с удивительной точностью повторяя все мельчайшие нюансы. Многочисленные интерпретации камня и дерева позволят наилучшим образом реализовать замысел. Сравнительно недавно на современный рынок стали поступать изделия, реалистично интерпретирующие штукатурку, обои и ткань. Популярностью среди профессионалов и любителей пользуется плитка «под металл», добавляющая оригинальности минималистическому оформлению.

Важно грамотно сочетать оттенки. При наличии покрытий из разных коллекций они должны составлять идеальную комбинацию не только по фактуре, но и цветовому решению. Не рекомендуется использовать более трех вариантов, чтобы не перегрузить пространство. Например, белый кафель «кабанчик» на стенах и серый керамогранит в имитации цемента органично впишутся в минималистический дизайн. Они выступят отличным фоном для перегородок и деталей мебели из черного профиля. При желании можно выделить зону умывальника при помощи моделей с легким рисунком камня. Главное – плитка должна быть светлой, чтобы визуально привнести в пространство воздух и свет.

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В ванной комнате, выдержанной в стиле «минимализм», декоративные свойства облицовки отходят на второй план, уступая место функциональности и практичности. Отказ от всего лишнего позволит поддерживать порядок в помещении, в том числе содержать горизонтальные и вертикальные поверхности в идеальной чистоте. Специалисты советуют рассмотреть такой вариант, как крупноформатные панели из керамогранита с ректифицированными краями, предусматривающие укладку стык в стык. Имитирующие камень, мрамор или бетон они гармонично впишутся в пространство минималистической ванной и обеспечат простоту в ежедневном уходе.

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