35 медалей привезли воспитанники псковского хип-хоп центра с Чемпионата и Первенства СЗФО России по брейкингу

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В минувшие выходные в городе Кириши прошёл Чемпионат и Первенство СЗФО России по Брейкингу-2023. С результатом в 32 медали вернулись домой воспитанники псковского хип-хоп центра «Хоть отбавляй». О том, почему псковским спортсменам было необходимо показать высший класс на соревнованиях и какие двери открываются перед победителями «Комсомольской правде в Пскове» рассказали руководители хип-хоп центра.

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Псковскую сборную на соревнованиях по Брейкингу представляли воспитанники хип-хоп центра «Хоть отбавляй». Всего на Чемпионат отправились 40 спортсменов. По итогам ребята привезли домой 35 медалей: 11 первых мест, по 8 на втором и третьем месте и еще 3 – четвертые места.

«Мероприятие прошло на достойном уровне. Соперники были сильные. Для нашей сборной особенно важно было выступить результативно на Чемпионате и Первенстве СЗФО по брейкингу, так как данные соревнования являлись отборочными на Чемпионат и Первенство России, которые пройдут уже в апреле 2023 года», – рассказывают спортсмены.

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Чемпионат и Первенство СЗФО России по Брейкингу-2023 для спортсменов являются возможностью не только показать себя и посоревноваться с другими спортсменами, но и подняться на всероссийский уровень благодаря набранным баллам.

«С 2022 года в танцевальном спорте введена рейтинговая система для спортсменов. Заняв призовые места на Чемпионате и Первенстве СЗФО по брейкингу, наши спортсмены получают дополнительные баллы, которые повлияют на их Всероссийский рейтинг. Так, например, по итогам 2022 года псковская спортсменка Мария Костина заняла первое место среди спортсменок по всей России в возрастной категории девушки 13-15 лет», – объясняют в хип-хоп центре.

Всего в Чемпионате и Первенстве СЗФО по Брейкингу приняли участие 205 спортсменов из девяти регионов России: Республика Карелия, Архангельская область, Калининградская область, Мурманская область, Псковская область, Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область.